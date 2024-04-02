Van'da protestolar devam ediyor: Halk sokakta, yüzlerce gözaltı

Van halkı, 31 Mart seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının (yasaklanmış haklarının geri verilmesi) geri alınmasını ve mazbatanın AKP adayı Abdulahat Arvas’a verilmesini protesto ediyor.

İl Seçim Kurulu’nun kararının ardından Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi (DEM Parti) Van İl Örgütü saat 14.00'te parti binasında açıklama yapılacağını duyurdu.

Van'da yüzde 55 oyla seçilen Zeydan'ın mazbatası AKP adayına verildi

Açıklama öncesi polis, DEM Parti İl Örgütü’nün çevresini ablukaya aldı.

İl Örgütü önünde bir araya gelen halk, 'Direne direne kazanacağız', 'Van halkı uyuma iradene sahip çık', 'Baskılar bizi yıldıramaz', 'AKP halka hesap verecek' sloganlarıyla toplandı.

Yürüyüşe başlayan kitleye polis, biber gazı, plastik mermi ve tazyikli suyla müdahale etti.

Polisin müdahalesine rağmen Abdullah Zeydan, partililer ve halk yürüyüşe devam etti.

Ayrıca kentin birçok noktasında esnaflar kepenk kapattı. Ana caddeler başta olmak üzere sokaklarda protesto eylemleri başladı.

Eylemler devam ediyor

MA’nın haberine göre; öğlen saatlerinde başlayan protestolar devam ediyor.

Tüm kente yayılan eylemlerde, polisin halka müdahalesi üzerine kitle; Cumhuriyet, Maraş, Milli Egemenlik caddeleri başta olmak üzere ara sokak ve caddelerde barikatlar kurdu.

Caddelerde ateş yakan ve barikat kuran gençlere; polis gaz bombaları, tazyikli su, plastik mermilerle saldırdı.

Merkezde tüm yollar trafiğe kapatılırken, mahallelerde eylemler başladı.

Mahalle yollarına barikat kurarak kapatan gençler, lastiklerle ateş yakarak yürüyüş yaptı.

Eylemlerde yüzlerce kişi gözaltına alınırken, çok sayıda kişi polis kurşunuyla yaralandı.

Öte yandan DEM il binası önünü saran polis, binanın içine gaz bombası attı.

Milletvekili ve Van Büyükşehir Belediyesi adayları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan darp edilerek gözaltına alınmak istendi.

Halkın tepkisi üzerine eş başkanlar bırakıldı.

Kentte, esnaf kepenk kapatırken, kentin caddelerindeki çatışma devam ediyor.

ABDULLAH ZEYDAN'IN SEÇİLME HAKKI GERİ ALINDI "Muhalefet partileri ve kamuoyu tepki göstermeli"

(RT)