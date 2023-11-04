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Yayın Tarihi: 4 Kasım 2023 23:50
 ~ Son Güncelleme: 4 Kasım 2023 23:58
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Van'da patlama: Bir asker hayatını kaybetti

Başkale ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/04/van-askeri-aracin-gecisi-sirasinda-patlama-1-asker-oldu.jpeg
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Savunma Bakanlığı, Van’ın Başkale ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında patlama meydana geldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, patlamada sözleşmeli er Samet Bektaş’ın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada patlamada kaç askerin yaralandığına dair herhangi bir bilgi yer almadı.

(NT)

askeri araç patlama
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