Van'da patlama: Bir asker hayatını kaybetti

Savunma Bakanlığı, Van’ın Başkale ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında patlama meydana geldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, patlamada sözleşmeli er Samet Bektaş’ın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada patlamada kaç askerin yaralandığına dair herhangi bir bilgi yer almadı.

(NT)