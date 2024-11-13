Van'da iki çocuğa işkence; polisler hakkında suç duyurusu

Van Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, 5 Kasım’da Tuşba ilçesinde 15 yaşındaki H.K. ile 16 yaşındaki Y.K. adlı çocukların “işkence ve kötü muameleye” maruz bırakılmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Van Adliyesi önünde yapılan açıklamaya Baro Başkanı Sinan Özaras ile çok sayıda avukat katıldı.

Açıklamayı yapan Baro Çocuk Hakları Merkezi Koordinatörü Yusuf Polat, işyerinden çıkan çocukların, zırhlı araçla önünü kesen polislerin, işkence yaparak çocukları gözaltına aldığını söyledi.

Çocukların protestolara katılmadığını belirten Polat, “Çocuklar, kolluk kuvvetlerinden kaçmamış olmalarına, yaşları ve fiziksel durumları itibarıyla kolluk kuvvetlerine karşı koymaları da mümkün olmamasına rağmen gözaltı işlemi sırasında çocuklara işkence ve kötü muamele uygulanmıştır” dedi.

Gözaltındaki çocuklarla görüşmeler yaptıklarını söyleyen Polat, şöyle konuştu:

“Çocuklara işkence ve kötü muamele uygulayan kolluk görevlileri ve kullanmış oldukları zırhlı araca ilişkin bilgiler, çocukların vücutlarında oluşan darp ve yaralanmalar tarafımızca kayıt altına alınmıştır.

Devlet organları; okulda olması gereken 15 ve 16 yaşındaki çocukların neden bu yaşta çalışmak zorunda kaldıklarıyla ilgilenmelidir. Bu çocukları işkence ve kötü muameleye maruz bırakmakla ya da bu çocuklara işkence yapan kolluk kuvvetini korumakla değil!

Bunlar iddia değil, vakıadır. Bölgemizde kamu güvenliğini sağlamakla yükümlü olan bir kısım kolluk kuvvetleri için işkence ve kötü muamele vaka-i adiye hâlini almış durumdadır.

Kolluk kuvvetlerinin hukuk tanımayan orantısız şiddeti ile meydana gelen hak ihlallerinde devletin refleksi, maalesef kolluğun korunması şeklinde tezahür ediyor. Devlet, çocukları koruyamadığı gibi çoğu zaman çocukların yaşadığı ihlallerin doğrudan faili durumunda kalıyor."