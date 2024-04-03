Van'da halk İl Seçim Kurulu'na yürüdü, polis gazla saldırdı

Van halkı, 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 55 oyla Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu (yasal) haklarının İl Seçim Kurulu kararıyla geri alınması üzerine iki gündür eylem yapıyor.

Dün öğlen saatlerinde başlayan eylemler sabaha kadar devam ederken, kentte bugün de devam etti.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Parti (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları’nın katıldığı eylemin ardından halk İl Seçim Kurulu’nun bulunduğu Van Adliyesi’ne doğru yürüyüşe geçti.

Sloganlar eşliğinde yürüyen kitleye, polis biber gazıyla müdahale etti. Kentin ara sokaklarında olaylar başladı.

DEM PARTİ, CHP, TİP, EMEP, SYKP, EHP VAN'DA Bakırhan'dan Arvas'a: Van'da başın dik gezmek istiyorsan, o mazbatayı alma

🔴 Van'da irade gasbına karşı protestolar



👉 Polis, açıklama sonrası yürüyüşe geçen kitleye tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etti.



📹 Video: @RusenTakva pic.twitter.com/MUjufDbHs7 — bianet (@bianet_org) April 3, 2024

Ne olmuştu?

Abdullah Zeydan, 26 Temmuz 2015'te Yüksekova'daki bir basın toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016’da tutuklandı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Ocak 2018’de görülen karar duruşmasında Zeydan hakkında, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçlamasıyla 5 yıl, " örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin bozma kararının ardından 6 Ocak 2022’de dava yeniden görüldü.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yapılan yargılamada mahkeme, Zeydan’ın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye kararı verdi.

Zeydan ise seçimden önce tüm hukuki prosedürlerini tamamlayarak Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu ve adaylığı yapılan incelemeler sonucu YSK tarafından kabul edildi.

Ancak Adalet Bakanlığı, 29 Mart 2024 Cuma günü idari bir karar ve yazıyla, mesai bitimine beş dakika kala memnu haklarına itiraz etti.

Van İl Seçim Kurulu da bugün (2 Nisan) yaptığı incelemenin ardından, oy çokluğuyla Zeydan'ın belediye başkanlığının iptaline, yerine AKP adayı Abdulahat Arvas'ın başkan olarak belirlenmesine karar verdi.

Van İl Seçim Kurulu Başkanı Murat Altundere ise; Zeydan’ın adaylığının iptal edilmesine muhalefet şerhi koydu.

Zeydan 31 Mart’ta yapılan seçimlerde 245 bin 573 oy alırken, AKP adayı Abdulahat Arvas 120 bin 147 oy aldı.

(RT)