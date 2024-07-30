Van'da gözaltı protestosu: Kürt halkı topyekûn bir saldırı altında

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Van İl Eş Başkanları Veysi Dilekçi ve Gülşen Kurt'un da aralarında bulunduğu en az 15 kişinin gözaltına alınması protesto edildi.

DEM Parti Van İl Örgütü önünde yapılan açıklamada konuşan İl Yöneticisi İlhan Güney, “AKP-MHP hükümetinin DEM Parti’nin siyasi mücadelelerinin kriminalize ettiğini” söyledi ve ekledi:

"Ülkede her gün ekonomik, siyasi, diplomatik, hukuki ve bürokratik bir kriz ortaya çıkmaktadır. Bunlar devam ederken iktidar, Kürt halkının diline, kurumlarına ve partilerine saldırmaktadır. Kürtlerin demokratik siyasal mücadelesine saldırmak bu ülkeye kaybettirmiştir. Bu ülkeyi seven, bir arada yaşamı savunan, hukuk ve demokrasiden yana olan herkesi, iktidarın bu darbevari uygulamalarına karşı sesini yükseltmeye davet ediyoruz.”

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“Kürt halkının topyekûn bir saldırı altında olduğunu” eden Güney, "Hukuk dışı bu saldırılar ne kadar haklı bir mücadele verdiğimizin temel göstergesidir. Mehmet Sincarların, Vedat Aydınların, Pakize Nayır, Seve Demir ve Fatma Uyarların emeği ile taşları örülmüş bu mücadeleyi hiçbir güç durduramaz. 'Kürtler ne istiyor?' diye soranlara bu tarihi ve anda yaşananları gösteriyoruz. Halay çektiği için, demokratik siyasal mücadele verdiği için, Kürtçe konuştuğu için saldırıya uğrayan halkımız meşru, fiili ve demokratik mücadelesini vermiştir, verecektir" diye konuştu.

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Güney, son olarak “Tüm demokratik kitle örgütlerini, baroları, insan hakları örgütlerini, sendikaları, emek ve meslek kurumlarını bu faşist dalgaya karşı ses çıkarmaya davet ediyoruz. Bizler vardık, varız, var olacağız" dedi.

Açıklama "Baskılar bizi yıldıramaz" sloganı ve alkışlarla son buldu.

(RT)