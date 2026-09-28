Van'da bir öğrenci okula pompalı tüfekle geldi, soruşturma başlatıldı

Van’ın Tuşba ilçesindeki Polatoğlu İlk ve Ortaokulu’nda 7. sınıfta okuyan bir çocuğun bu sabah okula pompalı tüfekle geldiği bildirildi.
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İstasyon Mahallesi’ndeki okulda çocuğun yanında silah bulunduğunu fark eden çevredekiler müdahale ederek tüfeği aldı.
Van’da bir kız öğrenci, boş pompalı tüfekle okula gelirken veliler tarafından fark edildi.— KIT Ajans (@KitAjans) September 28, 2026
Öğretmen ve velilerin müdahalesiyle tüfeğe el konulurken, öğrenci ifade vermek üzere emniyete götürüldü. pic.twitter.com/PaGYOVeNt6
İhbarın ardından okula polis ekipleri geldi.
Polis olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.
(NÖ)