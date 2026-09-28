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YT: Yayın Tarihi: 28.09.2026 11:05 28 Eylül 2026 11:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.09.2026 11:14 28 Eylül 2026 11:14
Okuma Okuma:  1 dakika

Van'da bir öğrenci okula pompalı tüfekle geldi, soruşturma başlatıldı

Van’ın Tuşba ilçesinde 7. sınıfta okuyan bir çocuğun okula pompalı tüfekle geldiği belirtildi. Silah çevredekiler tarafından çocuktan alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Van'da bir öğrenci okula pompalı tüfekle geldi, soruşturma başlatıldı
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Van’ın Tuşba ilçesindeki Polatoğlu İlk ve Ortaokulu’nda 7. sınıfta okuyan bir çocuğun bu sabah okula pompalı tüfekle geldiği bildirildi.

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İstasyon Mahallesi’ndeki okulda çocuğun yanında silah bulunduğunu fark eden çevredekiler müdahale ederek tüfeği aldı.

İhbarın ardından okula polis ekipleri geldi.

Polis olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

(NÖ)

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İstanbul
Okul Saldırıları Van
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