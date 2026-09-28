Van'da bir öğrenci okula pompalı tüfekle geldi, soruşturma başlatıldı

Van’ın Tuşba ilçesindeki Polatoğlu İlk ve Ortaokulu’nda 7. sınıfta okuyan bir çocuğun bu sabah okula pompalı tüfekle geldiği bildirildi.

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İstasyon Mahallesi’ndeki okulda çocuğun yanında silah bulunduğunu fark eden çevredekiler müdahale ederek tüfeği aldı.

Van’da bir kız öğrenci, boş pompalı tüfekle okula gelirken veliler tarafından fark edildi.



Öğretmen ve velilerin müdahalesiyle tüfeğe el konulurken, öğrenci ifade vermek üzere emniyete götürüldü. pic.twitter.com/PaGYOVeNt6 — KIT Ajans (@KitAjans) September 28, 2026

İhbarın ardından okula polis ekipleri geldi.

Polis olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

(NÖ)