Van Cezaevinde şüpheli ölüm

Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tekli hücrede tutulan 20 yaşındaki Reber Soydan'ın intihar ettiği ileri sürüldü.

MA’nın haberine göre, cezaevi yetkilileri, Soydan’ın babası Mehmet Selim Soydan’ı arayarak, oğlunun tutuklu bulunduğu hücrede kendini asarak yaşamına son verdiğini söyledi.

Soydan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı.

Reber Soydan, 2 yıl önce Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde tutuklandı. Yargılandığı davada "ülkenin birliği ve bütünlüğünü bozmak" iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet, bu suçlamayla bağlantılı eylemlerden kaynaklı da 53 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

İHD verilerine göre, 2022 yılında 78, 2023 yılının ilk 5 ayında 15 mahpus cezaevinde hayatını kaybetti.

(AS)