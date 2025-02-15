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HABER
Yayın Tarihi: 15 Şubat 2025 09:19
 ~ Son Güncelleme: 15 Şubat 2025 17:13
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ALTISI GAZETECİ 127 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atandı

İçişleri Bakanlığı kararıyla Vali Ozan Balcı, belediyeye kayyım olarak atandı. Polis, gece saatlerinde belediyeye yaptığı baskında, altısı gazeteci 127 kişiyi darp ederek gözaltına aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atandı

Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Abdullah Zeydan'a verilen 3 yıl 9 ay hapis cezasının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla Vali Ozan Balcı kayyım olarak atandı.

Belediye binası önündeki nöbet beşinci gününde devam ederken, gece saat 04.00 sıralarında polisler belediye binasına baskın düzenledi.

Binayı abluka altına alan polis, binanın kapı ve camlarını kırdı. Baskın sırasında, haber takibinde olan JINNEWS muhabiri Rabia Önver, Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Bilal Babat ve Mehmet Güleş, gazeteciler Medine Mamedoğlu, Behçet Bayhan ve Ruşen Takva darp edilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısının 127 olduğu açıklandı.

Öte yandan polisler Zeydan'a ise görevden alındığına dair Tebligatı imzalatmak  istedi ancak Zeydan kararı imzalamadı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Zeydan’ın uzaklaştırıldığını ve yerine kayyım olarak Vali Ozan Balcı’nın atandığı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı kararında, “Abdullah Zeydan’ın anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı belediye kanununun 47’nci maddesi gereğince ‘geçici bir tedbir olarak’ İçişleri Bakanlığınca uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı belediye kanununun 45 ve 46’ncı maddeleri uyarınca Van Valisi Ozan Balcı Belediye Başkan Vekil olarak görevlendirilmiştir” denildi.

Zeydan'ın yerine kayyım atanmasına giden süreç nasıl gelişti
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15 Şubat 2025

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Van Büyükşehir Belediyesi abdullah zeydan
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