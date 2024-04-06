Van Büyükşehir Belediyesi’nde devir teslim töreni yapıldı

Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, yerine kayyım atanan önceki dönem büyükşehir belediye eş başkanı Mustafa Avcı'nın da katılımıyla düzenlenen törende görevi devraldı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, çok sayıda kişinin katıldığı törende ilk konuşmayı yapan DEM Parti Van İl Eş Başkanı Gülşen Kurt, “14 belediyenin tamamını aldık ve tarih yazdık. Van halkı iradesi ve direnişi göstererek iki kez tarih yazmıştır. Halkımızın bu iradesi karşısında saygıyla eğiliyoruz. Hizmetimizi dost düşman herkese göstereceğiz” dedi.

Avcı: Halk hukuksuzluğa kapıyı kapattı

Kurt’un ardından, yerine kayyım atanan önceki dönem Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Mustafa Avcı konuştu:

“Sizin direnişi görenler gözyaşlarını tutamıyordu. Van halkı büyük bir direniş gösterdi ve kazandı. Çok hukuksuzluk ve ahlak dışı şeyler yaşandı. Bu hukuksuzluğu üçüncü bir kapı aralamak istediler ama halkımız bu kapıyı üzerlerine kapattılar. Bir daha kayyım atamak isteseler binlerce kez ölçer biçer ve öyle karar verirler. Van halkı herkese büyük bir moral oldu. Halkımız büyük bedeller verdi ve büyük bir onura sahip. Böyle direnişler bir saatte ortaya çıkmaz. Bu direniş şehitlerin, mücadelemizin getirdiği bir sonuçtur. Güya kayyım atasalar halkımız bize sırtını dönüp gidecekti ama halkımız gerekeni yaptı. İlk kayyım döneminde yüzde 53, ikinci kayyım döneminde 54, 31 Mart’ta ise yüzde 55 oy aldık. Demek ki sizin kayyımlarınız para etmiyor.”

Zeydan: Artık gün, çalışma günüdür

Abdullah Zeydan ise, “Halkımız asla kayyımı içine sindirmedi ve hep partisinin adaylarının yanında oldu. 14 belediyemizi de kayyım gasbından kurtararak halkın belediyesi yaptık. Bu emek halkımızındı ve onlar kazandı. Biz belediyelerimizi halkımızla birlikte yöneteceğiz ve hizmetlerimize başlayacağız. Diğer arkadaşlarımızın tecrübesine elbette ihtiyacımız var. Artık gün, çalışma günüdür” dedi.

Şedal: Emeğimizi kayyımın gasbından kurtaracağız

Törende son konuşmayı Neslihan Şedal yaptı. Van’da irade gasbı girişimine karşı halkın ortaya koyduğu direnişe dikkat çeken Şedal, şunları kaydetti:

“Hiçbir şey halkın iradesinden büyük değil ve kimse onun iradesini gasp edemez. Halkımız direnişi ile kazanmışsa, bu halkımızın iradesinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Özgürlük ve demokrasi mücadelesinde büyük bedeller verdik. Hepsini saygıyla anıyor, onların mücadelelerinin takipçisi olacağımızı söylüyoruz. Yerinden yönetimin tüm gereklerini yerine getirip halkımıza hizmet edeceğiz. Biz, emeğimizi kayyımların gaspından mutlaka kurtaracağız. Bundan sonra da halkımız için yaşamı anlamlı kılmaya çalışacağız. Kentimizi, kadın, gençlik, ekolojik ve üretim merkezi yapacağız. Başarı, Van halkınındır.”

Konuşmaların ardından devir teslim yapıldı ve tören sona erdi.

(AD/VC)