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Yayın Tarihi: 2 Nisan 2024 09:50
 ~ Son Güncelleme: 2 Nisan 2024 14:11
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Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan’ın seçilme hakkı geri alındı

DEM Parti: "Abdullah Zeydan Van halkının Büyükşehir Belediye Eş Başkanıdır. Herkesi bu gerçeğe saygı duymaya davet ediyoruz. Alınan bu yanlış karardan derhal geri dönülmelidir."

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan’ın seçilme hakkı geri alındı
DEM Parti Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, Kaynak: Mezopotamya Ajansı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van kenti özelinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri sonrası yeni hukuksuz girişimlerin devreye konduğunu duyurdu.

Seçime iki gün kala (29 Mart) Adalet Bakanlığı’nın idari bir karar ve yazıyla, 2022 yılında memnu haklarını alan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan’ın memnu haklarına itiraz ettiğini söyleyen DEM Parti’nin açıklaması özetle şöyle:

“Partimiz 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Van'dan tarihte eşine az rastlanır bir zaferle ayrılmıştır. Halk bu kadar açık mesaj vermişken, Van’da yeni hukuksuz girişimler devreye konulmaktadır. Bilindiği üzere; Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Abdullah Zeydan, tüm hukuki prosedürlerini tamamlayarak Yüksek Seçim Kurulu’na başvurmuş, adaylığı yapılan incelemeler sonucu YSK tarafından kabul edilmiştir. Zeydan, Van’da halkın büyük çoğunluğunun desteğini alarak seçilmiştir.

Abdullah Zeydan kimdir?
Abdullah Zeydan kimdir?
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Kesin olmayan sonuçlara göre, Van’da Abdullah Zeydan 245 bin 573, AKP adayı Abdulahat Arvas 120 bin 147 oy aldı. 

“Yanlış karardan dönün”

“Ancak 29 Mart 2024 Cuma günü mesai bitimine beş dakika, seçime iki gün kala Adalet Bakanlığı idari bir karar ve yazıyla, 2022 yılında memnu haklarını alan ve tüm yasal denetimlerden geçen Zeydan’ın memnu haklarına itiraz etmiştir. Yetkili savcılık, talimat niteliğindeki bu idari itiraz yazısı üzerine kesinleşmiş memnu hak kararını veren mahkemeye yeniden başvurmuştur. Mahkeme aynı gün kesinleşmiş memnu hak kararını geri almış ve memnu hak talebini reddetmiştir. Karar henüz kesinleşmeden, yani itiraz ve temyiz hakkı kullanılmadan hemen YSK'ya bildirimde bulunmuştur.

“Belediye Eş Başkanımız Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının iadesini kabul kararını veren aynı mahkeme, aldığı kararı çiğnemiş ve hukuk güvenliği hakkını yok etmiştir. Bu girişim halk iradesini yok sayan bir anlayışın ürünüdür. Abdullah Zeydan Van halkının Büyükşehir Belediye Eş Başkanıdır. Herkesi bu gerçeğe saygı duymaya davet ediyoruz. Alınan bu yanlış karardan derhal geri dönülmelidir.” (TY)

Memnu hak ne demek?

Memnu haklar, diğer bir deyişle yasaklanmış haklar, kişinin ceza mahkûmiyeti nedeniyle, ceza kanununun dışında farklı kanunlardan kaynaklanan mahrum edildiği haklar. Memnu hakların iadesi ise, bu hakları geri almak için düzenlenen bir ceza hukuku kurumu.

dem parti abdullah zeydan Seçim 2024 yerel seçim
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