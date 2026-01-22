ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 22.01.2026 10:40 22 Ocak 2026 10:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.01.2026 10:41 22 Ocak 2026 10:41
1 dakika

Van, Bitlis, Muş ve Hakkâri’de 92 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Dondurucu soğukların etkili olduğu bölgede buzlanma ve buz sarkıtları oluştu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Van, Bitlis, Muş ve Hakkâri’de 92 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Muş’ta devam eden yol çalışmalarından bir kare, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

Van, Bitlis, Muş ve Hakkâri’de olumsuz hava koşulları nedeniyle 92 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi’nin aktardığına göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 52 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor ve ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Hakkâri’de kapanan yolların büyük bölümü açılırken, çığ riski bulunan bazı güzergâhlarda çalışmalar devam ediyor.

Van’da gece başlayan yol çalışmalarından bir kare, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre; Bitlis’te 14, Muş’ta ise 25 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Dondurucu soğukların etkili olduğu bölgede buzlanma ve buz sarkıtları oluşurken, bazı yurttaşlar araçlarını battaniye ve brandayla korumaya çalıştı. (TY)

kar yağışı buzlanma ve don uyarısı çığ riski Van Bitlis muş Hakkari
