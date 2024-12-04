Van Belediye Eş Başkanı Zeydan: Oyunu bozmaya davet ediyoruz

İktidar medyasına göre Zeydan hakkındaki Yargıtay kararı

MA iktidar organlarında Yargıtayın mütalaasının şöyle sunulduğunu haber verdi:

Yasaklanmış hakların geri verilmesinin ilk şartı, mahkum olunan cezanın infaz edilmiş olması ve mahkum olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren üç yıllık bir sürenin geçmiş olması, ikinci şartı ise kişinin bu süre zarfında yeni bir suç işlememiş olması ve hayatını iyi halli olarak sürdürdüğü hususunda mahkemede bir kanaat oluşmuş olması iken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını verdiği 4 Nisan 2023'te infazın sona erdiği tarihin üzerinden geçmesi gereken üç yıllık sürenin tamamlanmadığını iddia etti.

Habere göre, Yargıtay 3. Ceza Dairesi ayrıca, Abdullah Zeydan'ın yasaklanmış haklarının geri verilmesine dair Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği ek karar yalnızca kanun yararına bozma olağanüstü kanun yolu alınabilecekken Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan başvuru itiraz kabul edilerek daha önce verilen ek kararın yeniden ele alınmasının da hukuka aykırı şekilde ortadan kaldırıldığı hükmüne vardı.

Habere göre, Yargıtay, hem memnu hakların iade edilmesi kararını hem de o kararın iptal edildiğine dair ikinci kez verilen kararı bozarak, dava dosyasını ilk derece mahkemesine gönderdi.