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HAKLAR
Yayın Tarihi: 4 Aralık 2024 02:50
 ~ Son Güncelleme: 4 Aralık 2024 10:29
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Van Belediye Eş Başkanı Zeydan: Oyunu bozmaya davet ediyoruz

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan hakkında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yasaklı haklarının iadesine ilişkin kararı, “görevsiz şekilde verdiğini” bu nedenle kararın hukuki değerden yoksun olduğuna işaret ederek bozulmasına hükmetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Van Belediye Eş Başkanı Zeydan: Oyunu bozmaya davet ediyoruz

Sabah, a haber, Takvim gibi iktidarın kontrolündeki yayın organları Salı akşamı Van Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının iadesine yönelik yerel mahkeme kararının Yargıtay tarafından usulsüz olduğu gerekçesiyle bozulduğunu haber verdiler.

Habere göre, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel seçimler öncesinde Zeydan’ın memnu haklarını iade eden Diyarbakır 5. Ağır Ceza mahkemesinin yanlış hesaplama yaparak önceki dönem HDP milletvekiline Van Belediye Eş Başkanlığına giden yolu açtığına karar vermişti.

Zeydan ve avukatıyla temas kuran Mezopotamya Ajansı (MA), Yargıtay kararının Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı ya da vekillerine ulaşmadığını belirledi. Zeydan ve avukatı MA'ya kararı haberlerde gördüklerini söylediler.

"Halkımız kabul etmecek"

Zeydan X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Önce yerel mahkeme “ memnu haklarınızı’’ geri verecek, seçime gireceksiniz ve % 55.5 oyla eş başkan seçileceksiniz. Sonra da ‘’kusura bakmayın! Biz yanlış hesap yapmışız, memnu haklarınızı geri alıyoruz’’ diyeceksiniz. Yüz binlerin iradesini, seçme-seçilme hakkını nereye koyacaksanız? Halkımız 31 Mart’ta da mazbatasına, iradesine, demokrasiye ve adalete sahip çıktı! Bugün de sahip çıkacaktır. Halkımız mazbatasını hak etmeyen hırsızlara, talancılara, çetelere verilmesini asla kabul etmeyecektir. Tüm halkımızı iradesi etrafında kenetlenmeye ve oynanmak istenen oyunu bozmaya davet ediyoruz."

Saymaz: "Zeydan'ın mazbatası..."

Halk TV'den İsmail Saymaz, Zeydan'ın memnu haklarının iadesine ilişkin haberleri "mazbatası elinden alınabilir yorumuyla" değerlendirdi.

İktidar medyasına göre Zeydan hakkındaki Yargıtay kararı

MA iktidar organlarında Yargıtayın mütalaasının şöyle sunulduğunu haber verdi:

Yasaklanmış hakların geri verilmesinin ilk şartı, mahkum olunan cezanın infaz edilmiş olması ve mahkum olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren üç yıllık bir sürenin geçmiş olması, ikinci şartı ise kişinin bu süre zarfında yeni bir suç işlememiş olması ve hayatını iyi halli olarak sürdürdüğü hususunda mahkemede bir kanaat oluşmuş olması iken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını verdiği  4 Nisan 2023'te infazın sona erdiği tarihin üzerinden geçmesi gereken üç yıllık sürenin tamamlanmadığını iddia etti.

Habere göre, Yargıtay 3. Ceza Dairesi ayrıca, Abdullah Zeydan'ın yasaklanmış haklarının geri verilmesine dair Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği ek karar yalnızca kanun yararına bozma olağanüstü kanun yolu alınabilecekken Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan başvuru itiraz kabul edilerek daha önce verilen ek kararın yeniden ele alınmasının da hukuka aykırı şekilde ortadan kaldırıldığı hükmüne vardı.

Habere göre, Yargıtay, hem memnu hakların iade edilmesi kararını hem de o kararın iptal edildiğine dair ikinci kez verilen kararı bozarak, dava dosyasını ilk derece mahkemesine gönderdi.

(AEK/EMK)

Haber Yeri
Ankara
abdullah zeydan memnu hakların iadesi Yargıtay 3. Ceza Dairesi mazbata
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