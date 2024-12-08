Van Barosu: Rojin’in bedeninde bulunan DNA örneklerinin kime ait olduğu tespit edilmeli

Van Barosu ve Van Barosu Kadın Hakları Merkezi, Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin dosyaya dair yazılı bir açıklama yaparak, Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunun ölümün aydınlatılmasına yeterli olmadığını belirtti.

Açıklamada, otopsi bulgularının İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği ve hazırlanan raporda ölüm nedeninin "suda boğulma" olarak kaydedildiği ifade edildi. Ancak baro, raporun birçok hayati bilgi ve değerlendirmeden yoksun olduğunu vurguladı.

4 eksiklik

Van Barosu, raporda yer alan eksiklikleri şöyle sıraladı:

DNA Örnekleri: Rojin’in cansız bedeni üzerinde bulunan iki DNA örneğinin kime ait olduğu tespit edilmedi. Mukayeselerin tamamlanmamış olması ve bulaş riskinin bertaraf edilmesine dair yeterli bilgi yer almadı.

Rojin’in cansız bedeni üzerinde bulunan iki DNA örneğinin kime ait olduğu tespit edilmedi. Mukayeselerin tamamlanmamış olması ve bulaş riskinin bertaraf edilmesine dair yeterli bilgi yer almadı. Suda Kalma Süresi ve Mide İçeriği: Rojin’in ortalama kaç gün suda kaldığı, midesindeki sıvının içeriği ve yurttaki son görüntülerinde tükettiği yemeklerle uyumu gibi kritik bulgular raporda değerlendirilmedi.

Rojin’in ortalama kaç gün suda kaldığı, midesindeki sıvının içeriği ve yurttaki son görüntülerinde tükettiği yemeklerle uyumu gibi kritik bulgular raporda değerlendirilmedi. Boyundaki Anormallik: Rojin’in boynunda tespit edilen kemik anormalliği ile ilgili herhangi bir açıklama veya değerlendirme bulunmadı.

Rojin’in boynunda tespit edilen kemik anormalliği ile ilgili herhangi bir açıklama veya değerlendirme bulunmadı. Van Gölü Bağlantısı: Boğulmaya neden olan suyun Van Gölü’ne ait olup olmadığına dair tespit yapılmadı.

Van Barosu, ölümün aydınlatılmasına katkı sağlayacak tüm ayrıntılara ilişkin ayrıntılı itirazlarını ve taleplerini dosyaya sunduklarını ifade ederek, "Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin maddi gerçeklik ortaya çıkana kadar dosyanın takipçisi olacağız" dedi.

İmza kampanyası: Rojin Kabaiş’in ölümü aydınlatılsın

(EMK)