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KADIN
Yayın Tarihi: 8 Aralık 2024 16:36
 ~ Son Güncelleme: 8 Aralık 2024 16:40
2 dk Okuma

Van Barosu: Rojin’in bedeninde bulunan DNA örneklerinin kime ait olduğu tespit edilmeli

Van Barosu, Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin hazırlanan ATK raporunun eksiklikler içerdiğini belirtti, dosyadaki çelişkilere itiraz ettiklerini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta bir grup kişi, ellerinde bir kadının fotoğrafını taşıyor. Fotoğraflarda, başörtüsü takan ve çizgili bir bluz giyen genç bir kadın görülüyor. Fotoğrafın alt kısmında mor bir şerit üzerinde "Rojin Kabaiş" ismi yazılı. Kadınların yüz ifadeleri ciddi ve odaklanmış, bu da bir anma ya da protesto eylemi olduğunu düşündürüyor. Arka planda bulanık bir şekilde diğer insanlar ve araçlar görülmekte. Katılımcıların renkli kıyafetleri, olaya dikkat çekmek amacıyla özenle seçilmiş olabilir. Bu görsel, toplumsal bir dayanışmayı, farkındalık yaratma veya adalet talebini temsil ediyor gibi görünüyor.
Fotoğraf: MA

Van Barosu ve Van Barosu Kadın Hakları Merkezi, Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin dosyaya dair yazılı bir açıklama yaparak, Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunun ölümün aydınlatılmasına yeterli olmadığını belirtti.

Açıklamada, otopsi bulgularının İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği ve hazırlanan raporda ölüm nedeninin "suda boğulma" olarak kaydedildiği ifade edildi. Ancak baro, raporun birçok hayati bilgi ve değerlendirmeden yoksun olduğunu vurguladı.

4 eksiklik

Van Barosu, raporda yer alan eksiklikleri şöyle sıraladı:

  • DNA Örnekleri: Rojin’in cansız bedeni üzerinde bulunan iki DNA örneğinin kime ait olduğu tespit edilmedi. Mukayeselerin tamamlanmamış olması ve bulaş riskinin bertaraf edilmesine dair yeterli bilgi yer almadı.
  • Suda Kalma Süresi ve Mide İçeriği: Rojin’in ortalama kaç gün suda kaldığı, midesindeki sıvının içeriği ve yurttaki son görüntülerinde tükettiği yemeklerle uyumu gibi kritik bulgular raporda değerlendirilmedi.
  • Boyundaki Anormallik: Rojin’in boynunda tespit edilen kemik anormalliği ile ilgili herhangi bir açıklama veya değerlendirme bulunmadı.
  • Van Gölü Bağlantısı: Boğulmaya neden olan suyun Van Gölü’ne ait olup olmadığına dair tespit yapılmadı.

Van Barosu, ölümün aydınlatılmasına katkı sağlayacak tüm ayrıntılara ilişkin ayrıntılı itirazlarını ve taleplerini dosyaya sunduklarını ifade ederek, "Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin maddi gerçeklik ortaya çıkana kadar dosyanın takipçisi olacağız" dedi.

İmza kampanyası: Rojin Kabaiş’in ölümü aydınlatılsın
İmza kampanyası: Rojin Kabaiş’in ölümü aydınlatılsın
12 Kasım 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
şüpheli kadın intiharları şüpheli kadın cinayetleri şüpheli kadın ölümleri Rojin Kabaiş
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