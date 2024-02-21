Van ARSÎSA sorumlusu Akbulut: Anadili hakkı için kadınlar daha fazla mücadele ediyor

21 Şubat Dünya Anadili Günü nedeniyle bianet’e konuşan Van Dil ve Araştırma Kültür Merkezi (ARSÎSA) sorumlusu Evîndar Akbulut, “Dilimize sahip çıkmalıyız. Her ne kadar böyle yasaklar ve baskılarla bizi öldürmeye de çalışsalar, Kürt halkı olarak bizi yok edemezler” diyor.

“Anadili hakkı için kadınlar daha fazla mücadele ediyor”

"21 Şubat Anadil Günü vesilesi ile Kürtçe dil emekçilerini selamlıyorum. Bütün dünyanın ana dil bayramını kutluyorum. Dil her şeyden önce insanın var olmasıdır ya da diye biliriz ki kendin olmaktır" diye sözlerine başlayan Akbulut söyle diyor:

"Dil dediğimiz zaman aslında dilin ve kendin olmanın anlamını kadınlardan öğrenmeliyiz. Çünkü dil ve kendi olmak için en çok mücadele edenler kadınlardır. Yok edilmenin pençesinde hem dillerini hem de kültürlerini korumak konusunda taviz vermeyen hep kadınlar olmuştur. Başta Kürt kültürü olmak üzere bütün eski kültürleri anlatarak bu güne taşıyanlar kadınlardır. Burada da en çokta kültürünü koruma konusunda Kürt kadınlarını örnek verebiliriz. Kültürlerine yönelik her türlü baskı ve yok etme eylemlerine karşı, kendi dilleri ve kültürleri için ısrar ediyorlar."

Kürtçeyi geliştirmek ve yaygınlaştırmak için de çaba sarf eden Akbulut, Van'daki çalışmalarını da şöyle anlatıyor:

"Kürtçe dilini daha da geliştirmek ve yaygınlaştırmak için Dil ve Araştırma Kültür Merkezi (ARSÎSA) olarak Van’da dil çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her ne kadar Kürtçe dili üzerinde yasaklar ve yok etmeye yönelik baskılar olsa da ısrarla varlığımız olan dilimize sahip çıkıyoruz. Başarılı ve büyük bir ilgi ile çalışmalarımız devam ediyor. Sınıflarımız 3 ayda bir değişiyor. Halkımız ana diline sahip çıkıyor."

"Halkımız dil konusunda kendilerine özel programlar oluşturmalıdır. Kürtçe dili günlük hayatımızın her alanında esas dil olarak ele alınmalıdır. Kürtçe dilini öğrenme ve konuşma esas prensibimiz olmalıdır. Dilimize sahip çıkmalıyız. Her ne kadar böyle yasaklar ve baskılarla bizi öldürmeye de çalışsalar, Kürt halkı olarak bizi yok edemezler. Aydınlara ve siyasi güçlere çağrımız dilimizin durumunun böyle olmasının sebepleri devlet olmamamızdır. Ama kendi dilimiz için ulusal kurumlar kura bilmemiz için, birlikte çalışmalarımızı daha da güçlendirme şiarı ile hareket etmeliyiz!."

Bu haber, Uçan Süpürge Vakfı'nın Yerel Kadın Muhabirler Ağı Projesi kapsamında yayınlandı.

(NK/EMK)