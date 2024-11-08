Van, Ağrı, Yüksekova'da kayyım protestosu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Tevgera Jinên Azad ( Özgür Kadın Hareketi-TJA) Van’da kayyım atamalarına karşı yürüyüş gerçekleştiriyor.

Kitle, DBP Van İl Binası’ndan Beşyol Meydanı’na yürümek istedi. Yürüyüşü engeleyen polis kitleyi ablukaya aldı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Neslihan Şedal, Abdullah Zeydan ve milletvekilleri yetkilerle yolun açılması için görüşme yaptı.

Yürüyüşe izin verilmemesinin ardından açıklama yapıldı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, iktidarın tutumunu eleştirdi ve Kürt sorununun çözümüne işaret etti.

Temelli, "Başmüzakereci Sayın Öcalan’dır. Bu anlamda atılacak bir adımda üzerimize düşecek sorumlulukları almaya hazırız. Bu sürecin başlaması için bu tecridin bitmesi gerekiyor" dedi.

Açıklama alkış ve sloganlarla son buldu.

Ağrı'da yürüyüş

Ağrı'da yapılan yürüyüşe ise; DEM Parti milletvekilleri Sırrı Sakık, Heval Bozdağ, Yılmaz Hun ile birlikte belediye eşbaşkanları katıldı.

Fatih Camisi önünde toplanan kitle, burada Belediye Caddesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüşte, “Kayyım gaspına karşı direniyoruz, irademize sahip çıkıyoruz” yazılı pankart taşındı. Kitle, yürüyüş boyunca “Bijî berxwedana gelê Kurd” ve “Jin, jiyan, azadî” sloganları attı.

Yüksekova: İki yüzlülüğü bırakın

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de eylem gerçekleşti.

DBP Eş Genel Başkan Keskin Bayındır'ın da katıldığı yürüyüşte halk sık sık, “Baskılar bizi yıldıramaz”, “Direne direne kazanacağız”, “Biji berxwedana gelê Kurd”, “Berxwedan jiyan e” ve “Jin, jiyan, azadî” sloganlarını attı.

Yürüyüşte, “Kayyım darbedir irademe dokunma” ve “Kayyım değil demokrasi, irade gaspına karşı direnerek kazanacağız” pankartları ile “Mesele koltuk değil, mesele iradedir” dövizleri açıldı.

Yürüyüşün ardından kent merkezinde yapılan açıklamada konuşan Bayındır, şöyle dedi:

“Bu kardeşlik ve barış eli değil, irade kırmaya yönelik bir eldir. Bu halk iradesine ve onuruna sahip çıkacaktır. Bugüne kadar onurumuzu Ankara’nın ayakları altına aldırmadık, bundan sonra da aldırmayacağız. Kürt halkının iradesine saldırmaktan vazgeçin. Sizin bu zulmünüzden dolayı soruşturma açılmayan biri kaldı mı? Bu soruşturmalar sizin ne kadar zulümkar olduğunuzu gösteriyor. Kürt sorunun çözümünden söz ediyor. Herkes kendi penceresinden bakıyor. Kürt sorunun çözüm yolu ve adresi bellidir. Kimse bu yola bir sınır çizemez. Biz bu ikiyüzlülüğü kabul etmiyoruz. Bu sorunun çözümü Sayın Öcalan’dan geçer. Bu mesele ancak Sayın Öcalan’ın öncülüğünde çözülebilir. Bu nedenle bu kirli politikalardan vazgeçin, İmralı’nın kapılarını açın. Kayyım politikalarınızı bırakın ki bir çözüm ortaya konulsun."

(RT)