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Yayın Tarihi: 1 Şubat 2025 16:05
 ~ Son Güncelleme: 1 Şubat 2025 16:16
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Valiyle görüşme sonuç verdi: Vakıflı’da kamulaştırma yapılmayacak

Vakıflı Muhtarı Berç Kartun, “Kültürel ve demografik yapımızın bozulmaması gerektiğini ifade ettik. Değerli büyüklerimize katkılarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Vecih Cuzdan

Vecih Cuzdan

Vecih Cuzdan

Görseli Büyüt
Valiyle görüşme sonuç verdi: Vakıflı’da kamulaştırma yapılmayacak
*Depremde hasar gören Vakıflı Surp Asdvadzadzin Kilisesi ve Mesrob II Kültür Merkezi. (Fotoğraf: Vecih Cuzdan/bianet)

Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı olan, “Türkiye’nin son Ermeni köyü” olarak bilinen Vakıflı’da (resmi adıyla Vakıfköy) afet konutu projesi kapsamında kamulaştırma yapılmayacak.

Vakıflı Muhtarı Berç Kartun’un dün (31 Ocak) Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile gerçekleştirdiği görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

bianet’in telefonla ulaştığı Kartun, “Kültürel ve demografik yapımızın bozulmaması gerektiğini ifade ettik. Değerli büyüklerimize katkılarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Türkiye’nin son Ermeni köyü Vakıflı, kamulaştırma tehdidiyle karşı karşıya
Türkiye’nin son Ermeni köyü Vakıflı, kamulaştırma tehdidiyle karşı karşıya
31 Ocak 2025

Ne olmuştu?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 1353 konutluk projesi, Vakıflı sınırları içerisinde bulunan bazı evleri, tarım ve hazine arazilerini kapsıyordu.

Proje, TOKİ’nin internet sitesinde, “Hatay İli Samandağ İlçesi Hıdırbey ve Vakıfköy Mahalleleri 6. Etap 667 Adet Konut ve 1 Adet 14 Dükkanlı Ticaret Merkezi ile 7. Etap 686 Adet Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” adıyla yer alıyor.

Vakıflılı yurttaşlar, projenin hayata geçirilmesi durumunda köyün tarihi, kültürel ve sosyal dokusunun zarar göreceğini, Vakıflı’nın “Türkiye’nin son Ermeni köyü” kimliğini kaybedeceğini ifade etmişlerdi.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
vakıflı köyü Ermeniler hatay samandağ 6 Şubat depremleri kamulaştırma TOKİ
Vecih Cuzdan
Vecih Cuzdan
@VecihCuzdan [email protected] tüm yazıları
bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü...

bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi, yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı'nda “1957 Türkiye-Suriye krizi ve Türk basınında şarkiyatçı söylem” başlıklı teziyle tamamladı.

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