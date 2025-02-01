Valiyle görüşme sonuç verdi: Vakıflı’da kamulaştırma yapılmayacak

Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı olan, “Türkiye’nin son Ermeni köyü” olarak bilinen Vakıflı’da (resmi adıyla Vakıfköy) afet konutu projesi kapsamında kamulaştırma yapılmayacak.

Vakıflı Muhtarı Berç Kartun’un dün (31 Ocak) Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile gerçekleştirdiği görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

bianet’in telefonla ulaştığı Kartun, “Kültürel ve demografik yapımızın bozulmaması gerektiğini ifade ettik. Değerli büyüklerimize katkılarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Ne olmuştu?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 1353 konutluk projesi, Vakıflı sınırları içerisinde bulunan bazı evleri, tarım ve hazine arazilerini kapsıyordu.

Proje, TOKİ’nin internet sitesinde, “Hatay İli Samandağ İlçesi Hıdırbey ve Vakıfköy Mahalleleri 6. Etap 667 Adet Konut ve 1 Adet 14 Dükkanlı Ticaret Merkezi ile 7. Etap 686 Adet Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” adıyla yer alıyor.

Vakıflılı yurttaşlar, projenin hayata geçirilmesi durumunda köyün tarihi, kültürel ve sosyal dokusunun zarar göreceğini, Vakıflı’nın “Türkiye’nin son Ermeni köyü” kimliğini kaybedeceğini ifade etmişlerdi.