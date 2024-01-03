Valilikten Gazze yürüyüşü açıklaması: Hayatı etkilemeyecek yerlere izin veriyoruz

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Milli İrade Platformu, 1 Ocak günü Galata Köprüsü'nde "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet” yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yürüyüşe, AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve AKP’li çok sayıda milletvekili ile siyasi parti temsilcisi katıldı.

Yürüyüş sırasında Galata Köprüsü trafiğe kapatıldı.

İstanbul Valiliği, kadın eylemleri başta olmak üzere muhalif kesimlerin eylemlerini 2911 sayılı “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu”na aykırı olduğu gerekçesiyle yasaklarken, söz konusu etkinliğe gösterilen alan kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

“Galata Köprüsü toplantı ve gösteri alanı mı?”, “Yürüyüş için Valiliğe izin başvurusu yapıldı mı?” sorularını İstanbul Valiliği’ne sorduk.

Valilikten bianet’e yapılan açıklamaya göre Filistin İnisiyatifi yürüyüş için başvuru yaptı. Valilik de 2911 sayılı kanun kapsamında yürüyüşe izin verdi.

"Şehrin genel akışına engel teşkil etmiyordu"

bianet'e konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir Valilik yetkilisi, şunları söyledi: “Konuya dair resmi bir açıklama yapmadık ama bu mesele şöyle; Filistin İnisiyatifi bizden bölge için başvuru yaptı. 2911 sayılı yasa İstanbul'daki toplantı ve gösteri yapılacak alanları belirliyor, her sene yenileniyor bunlar. İstanbul Valiliği şu iki sebepten dolayı bu alanı tahsis etti. Birincisi istenen tarihin 1 Ocak olması, Eminönü-Galata bölgesinde trafiğin neredeyse sıfır seviyesinde olması yani şehrin genel akışını, trafiğini, şehir hayatını etkileyecek herhangi bir engel teşkil etmemesi.

İkinci ise Gazze konusunda toplumsal mutabakatın oluşması yani toplumun tüm kesimlerinin Gazze konusunda haklı bir tepkisinin olması. Bu iki sebeple valilik bu alanı tahsis etti, izni verdi.”

"Alevi ve İBB mitinglerine de izin verdik"

Yetkili isim, İstanbul Valiliğinin son altı ayda 30 basın açıklaması talebine izin verdiğini aktardı. Alevilerin, 10 Aralık 2023’te Kadıköy’de yaptıkları “Laik Eğitim, İnsan Yaşam, Demokratik” mitingini ise örnekler arasında gösterdi ve devam etti:

“Yani şehrin genel akışını etkilemeyecek yerlere izin veriyoruz. Mevcut listede olmayan yerlerle ilgili son altı ayda 30 talebe olumlu cevap verdik.

En son Kadıköy İskele Meydanında Alevi Dernekleri Konfederasyonu bir basın açıklaması yaptı. Biz buna da onay verdik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vardı, ona da aynı şekilde onay verdik. Onlar da toplantı ve miting alanı olarak belirlenmiş bölgelerin dışındaki alanlarda yapıldı.

Dolayısıyla biz bu sebeplerden dolayı Galata Köprüsü’ne, Unkapanı Köprüsü'ne ve Eminönü meydanındaki bu etkinliğe, mitinge izin verdik. Valiliğin onayının sebepleri budur. Bu şekilde toplumsal bir mutabakatın olduğu değerlendirilen konularda valiliğimiz bu taleplere olumlu cevap veriyor.”

(RT)