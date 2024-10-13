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Yayın Tarihi: 13 Ekim 2024 19:33
 ~ Son Güncelleme: 13 Ekim 2024 20:55
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DİYARBAKIR'DA ÖZGÜRLÜK MİTİNGİ

Valilikten DEM Partili vekiller hakkında suç duyurusu

Diyarbakır Valiliği DEM Partili vekiller hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve ‘Özgürlük Mitingi’ne katılan 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Valilikten DEM Partili vekiller hakkında suç duyurusu
Fotoğraf: Evrim Deniz

Diyarbakır Valiliği kentte bugün yapılması planlanan ancak 'eylem ve etkinlik' yasağı gerekçe gösterilerek izin verilmeyen 'Özgürlük Mitingi'ne dair yazılı açıklama yaptı.

İstasyon Meydanı’nda bugün yapılması planlanan 'Özgürlük Mitingi' alanına varmak isteyen DEM Parti, DBP yöneticileri ve halk Ofis semtindeki AZC Plaza önünde ablukaya alındı.

Miting alanına giriş yapamayan kitle Ofis AZC Plaza önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Abdullah Öcalan'ın avukatı Rezan Sarıca ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncel Bakırhan konuşmaları sırasında sık sık polis tarafından engellenmeye çalışıldı. Engellemelere rağmen açıklama yapan vekiller hakkında Valilik açıklama yaptı.

Güvenlik gerekçesiyle yasaklanan mitinge katılan vekiller hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten valiliğin açıklamasının devamı şöyle: “Valiliğimizin yasaklama kararına uymayarak ilimiz Ofis bölgesinde eylem yapan ve sayıları toplam 1500 civarında olan kişilerden, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen (6) şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca yukarıda belirtilen eylem sırasında yapılan basın açıklamalarında konusu suç teşkil eden ifadeler kullanan, ancak yasama dokunulmazlığı bulunan kişiler hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuştur. İl Emniyet Müdürlüğümüzce mezkûr eylem süresince konusu suç teşkil eden faaliyette bulunan diğer kişilerin tespiti çalışması devam etmekte olup, sonuçları kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır.”

Gözlaltına alınanlar kişilerin kimlikleri henüz bilinmiyor.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) de eylem sırasında görevlerini yapmaya çalışan gazeteciler Heval Önkol, Hevidar Önver ve Sonay Ödengit'in polis şiddetine maruz kaldığını açıklayarak tepki gösterdi.

(ED)

Haber Yeri
Diyarbakır
valilik açıklama özgürlük miting dem parti DİYARBAKIR
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