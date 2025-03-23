ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 23 Mart 2025 22:52
 ~ Son Güncelleme: 23 Mart 2025 22:58
1 dk Okuma

Valilik yolları kesti

İstanbul Valiliği bugün aldığı kararla Fatih ilçesinde bir çok yolu ulaşıma kapattı

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Valilik yolları kesti

İstanbul Valiliği geçtiğimiz hafta koyduğu yasaklara bugün yenilerini ekledi. Valilik tarafından yapılan açıklamada birçok yolun kapatılacağı duyurulurken yasağın ne zaman sona ereceğinin belirsiz olduğu ifade edildi.

Valilik açıklamasına göre 23 Mart pazar günü saat 16:00'dan itibaren 

- Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Galata Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar,
- Atatürk Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar kapatılacak

Bu istikamete gitmek isteyenler alternatif olarak, 10.Yıl Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi ve E-5 D100 Karayolunu kullanmak zorunda kalacak.

Haber Yeri
İstanbul
ilgili haberler
Çelik’ten Gül’e “Şehzadebaşı Camii” yanıtı: Hasar oluşmuşsa sebebi vatandaşlar değil
Bugün 12:57
/haber/celikten-gule-sehzadebasi-camii-yaniti-hasar-olusmussa-sebebi-vatandaslar-degil-305788
Saraçhane bir başlangıç olabilir mi?
Bugün 11:13
/yazi/sarachane-bir-baslangic-olabilir-mi-305779
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Çelik’ten Gül’e “Şehzadebaşı Camii” yanıtı: Hasar oluşmuşsa sebebi vatandaşlar değil
Bugün 12:57
/haber/celikten-gule-sehzadebasi-camii-yaniti-hasar-olusmussa-sebebi-vatandaslar-degil-305788
Saraçhane bir başlangıç olabilir mi?
Bugün 11:13
/yazi/sarachane-bir-baslangic-olabilir-mi-305779
Sayfa Başına Git