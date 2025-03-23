Valilik yolları kesti

İstanbul Valiliği geçtiğimiz hafta koyduğu yasaklara bugün yenilerini ekledi. Valilik tarafından yapılan açıklamada birçok yolun kapatılacağı duyurulurken yasağın ne zaman sona ereceğinin belirsiz olduğu ifade edildi.

Valilik açıklamasına göre 23 Mart pazar günü saat 16:00'dan itibaren

- Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Galata Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar,

- Atatürk Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar kapatılacak

Bu istikamete gitmek isteyenler alternatif olarak, 10.Yıl Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi ve E-5 D100 Karayolunu kullanmak zorunda kalacak.