Valilik, Taksim ve Şişhane Metro İstasyonlarını kapattı

İstanbul Valiliği aldığı karar doğrultusunda M2 hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 hattının işletmeye kapatıldığını duyurdu.

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda, ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonu ile Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi ve Refik Saydam girişlerinin kapatıldığını duyurdu.

Ayrıca, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da işletmeye kapatıldı. Açıklamada şöyle denildi: “Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.”

İHD’den ve 11. Trans Onur Yürüyüşü Komitesinden tepki

İnsan Hakları Derneği (İHD), Şişli Kaymakamlığı ve İstanbul Valiliği tarafından alınan yasak kararlarına tepki gösterdi. Dernek açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“11. Trans Onur Haftası kapsamında gerçekleştirilmek istenen toplantı ve gösteri yürüyüşü, Şişli Kaymakamlığı ve İstanbul Valiliğinin aldığı hukuka aykırı kararla yasaklanmıştır.

Anayasa'nın 34. Maddesinin ‘Herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.’ düzenlemesine aykırı olan yasaklama kararı ile LGBTi+lar bir kez daha kategorik olarak toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının öznesi olmaktan çıkarılmıştır.

LGBTİ+ vatandaşlar üzerindeki baskıların son bulmasını ve Onur Yürüyüşlerinin önündeki yasakların bir an evvel kalmasını talep ediyoruz.”

Ayrıca 11. Trans Onur Yürüyüşü Komitesi de X’te şu paylaşımı yaptı:

“O yasak kararınızın üzerine bastık ve çiğnedik

YÜRÜYECEĞİZ. Yasaklarınızı tanımıyoruz. Beklemede kalın aşkım. Yasak ne ayol?!

Qedex çi ye ?”

(EMK)