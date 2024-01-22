Valilik, sahildeki cesetlerle ilgili açıklama yaptı

Antalya Valiliği, sahilde bulunan cesetlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Antalya kıyılarında bulunan cesetlerle ilgili olay yeri inceleme ekiplerince çalışma yapıldığı belirtildi:

“Kıyıya vuran 6 cansız bedenden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Nihai sonuç adli tıp incelemesi sonucu ortaya çıkacaktır. Diğer 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu belirlenmiştir.”

Valiliğin açıklamasının ardından bu sabah Antalya'nın Serik ilçesinde 500 metre aralıkla sahile vurmuş 2 ceset daha bulundu. Antalya'da bulunan ceset sayısı 8 oldu.

“Lübnan ile Suriye arasında tekne kayboldu”

Antalya Valiliği, bölgede mültecileri taşıyan bir teknenin kaybolduğunu belirlendiği bilgisini verdi:

“Lübnan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 11 Aralık 2023'te Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs'a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu bildirilmiştir.

Son bir haftalık meteorolojik kayıtlar incelendiğinde, hakim rüzgarın güney ve dalganın güney doğu yönünden geldiği tespit edilmiş olup, muhtemel teknenin batması sonucunda bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgar ve dalga sebebiyle ilimizin kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir.

2023-2024 yıllarında Antalya ilinde herhangi bir düzensiz göçmen grubuna ilişkin intikal etmiş bir kaza, olay veya kayıp bildirimi bulunmamaktadır.”

Açıklamada, denizlerde ve kıyılarda meydana gelen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin kolluk birimleri ve Cumhuriyet savcılıklarıyla koordineli bir şekilde çalışmalara devam edildiği aktarıldı.

Kıbrıs, Muğla, Antalya'da Alanya, Manavgat, Aksu, Serik

Kıbrıs’ın Yeni Düzen gazetesinin 14 Ocak tarihli haberine göre, Dipkarpaz’da, sahile vurmuş erkek cesedi bulundu. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dipkarpaz’ın Piknik Burnu Mevkiinde, kayalıklar üzerine sahile vurmuş, bir erkeğe ait ceset bulundu. Polisten yapılan açıklamaya göre cansız bedenin kimlik teşhisi henüz yapılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Antalya’nın Manavgat ilçesinin Çenger Mahallesi'nde 17 Ocak’ta başı ve kolu olmayan bir ceset, sahilde bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesi sahilinde 18 Ocak’ta çocuk cesedi bulundu. Konaklı Mahallesi sahilinde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, belden yukarısının olmadığı anlaşılan cesedin 10 yaşlarında kız çocuğuna ait olduğunu belirledi. Ceset otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde de dün sahile vurmuş ceset bulundu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bugün, Antalya'nın Serik ilçesinde 500 metre aralıkla sahile vurmuş 2 ceset daha bulundu. Kadriye Mahallesi'nde otel çalışanlarının sahilde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde de karadan ulaşımın olmadığı sahilde kadın cesedi bulundu. Gökyar Burnu mevkisinde sahilde ceset görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede bir kolu olmayan kadın cesedi bulundu.

Ceset, otopsi ve kimlik tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.