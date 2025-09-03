Valilik Enrico Macias konserini yoğun protesto olasılığı gerekçesiyle yasakladı

İstanbul Valiliği, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu ve çevresinde 5 Eylül 2025 Cuma günü 00:01 ile 23:59 arasında yapılması planlanan tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi vb. etkinlikleri yasakladı.

Valilik yasak kararını cuma gecesi Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşmesi planlanan Enrico Macias konserinin protesto edilmesine yönelik yoğun çağrılara dayandırdı.

Valiliğin açıklaması şöyle:

“05.09.2025 günü Şişli İlçesi Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleşmesi planlanan Enrico Macias konser etkinliği öncesi çeşitli sosyal medya platformlarında, etkinliğin protesto edilmesine yönelik yoğun çağrılar yapıldığı tespit edilmiştir. Terör devleti İsrail’in Gazze’de alçakça devam ettirdiği soykırımı ve soykırım destekçilerini protesto etmek için yapılacak gösterilerin, protesto edecek olan gençlerimizi yasal zeminde haksız duruma düşüreceği ve mağduriyetlere neden olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle; Şişli Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda ve çevresinde yapılması planlanan tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi vb. etkinlikler 05.09.2025 günü 00.01 – 23.59 saatleri arasında yasaklanmıştır”

Enrico Masias neden protesto ediliyor?

Sahne adı Enrico Macias olan Gaston Ghrenassia'nın protesto edilmesi ve “Siyonizm propagandası yapmakla” suçlanması, hem geçmiş açıklamalarına hem de İsrail’le kurduğu açık siyasal ve kültürel ilişkilere dayanıyor. Eleştirilerde öne çıkan noktaları şunlar:

İsrail ordusuna ve devletine açık destek

Enrico Macias 1960’lardan başlayarak defalarca İsrail’de konser verdi, İsrail ordusu için özel konserler düzenledi. 1973 Yom Kippur Savaşı sırasında İsrail askerlerini destekleyen şarkılar seslendirdi. İsrail Savunma Bakanı Şaul Mofaz tarafından kendisine madalya verildi.

Kamuya açık “Siyonist” beyanlar

Macias, röportajlarında kendisini “Siyonizm’in dostu” olarak tanımladı. İsrail devletinin varoluş mücadelesinin “ortak davası” olarak gördüğünü söyledi. Kudüs’ün “ebedî Yahudi başkenti” olduğuna dair açıklamaları tepkilere yol açtı.

Filistin–İsrail çatışmasındaki tek taraflı tavrı

Enrico Macias, Filistin halkının uğradığı hak ihlallerine karşı hiçbir eleştiri getirmemesine karşılık İsrail’in politikalarını meşrulaştırıcı bir söylem kullandı. Gazze savaşları sırasında İsrail’in “meşru savunma hakkı"nı savundu.

Fransa’daki siyasi pozisyonları

Fransa’da yaşayan Enrico Macias Sarkozy’nin seçim kampanyasında yer aldı; burada da İsrail yanlısı duruşuyla tanındı. 2007’de Sarkozy’nin kampanyasında “Fransa’nın İsrail’in yanında durması gerektiğini” vurguladı.

Uluslararası protestoların geçmişi

2008’de İsrail’in Gazze saldırıları sırasında verdiği konserler birçok Avrupa kentinde boykot ve protesto edildi. Özellikle Arap dünyasında ve Filistin dayanışma gruplarında Macias, “kültürel siyonizm”in sembol isimlerinden biri olarak görülüyor.

Özetle Enrico Macias, yalnızca bir şarkıcı değil, aynı zamanda yıllardır İsrail devletine verdiği siyasi ve kültürel destekle tanınan bir şahsiyet. Protestoların gerekçesi, onun müzik yoluyla ve söylemleriyle İsrail devletinin politikalarını meşrulaştırması. “Siyonizm propagandası yapmakla” suçlanmasının temelinde bu tarihsel ve politik bağlar yatıyor.

Enrico Macias'ın 1960'larda Türkiye'deki popülaritesi Enrico Macias, özellikle 1960’ların ortalarından başlayarak Türkiye’de çok popüler olmuş bir sanatçıydı. Müziğindeki oryantal tonlar yanında Cezayir kökenli olmasının da bunda büyük payı vardı. Radyo, plak ve gazinolarda sıkça çalınan parçalarıyla geniş bir dinleyici kitlesi kazandı. Fransızca söylediği, melodisi kolay akılda kalan şansonları Türkiye’de dönemin pop müziği içinde hızla popülerleşti. Bazı şarkıları doğrudan yerli sanatçılar tarafından Türkçeye uyarlandı. Kendisi de birkaç kez Türkçe sözlerle şarkı seslendirdi. Bunların başlıcaları arasında aşağıdakiler vardı: “Adieu mon pays” (1962)

Enrico Macias’ın çıkış şarkısı, Türkiye’de çok tanındı; pek çok kez plaklarda çalındı. Türkçe'ye “Elveda Memleketim” başlığıyla uyarlamalar yapıldı. “La femme de mon ami” (1964)

Türkiye’de “Arkadaşımın Aşkı” uyarlamasıyla tanındı. “J’ai quitté mon pays” / “Ya Rayah” ezgilerine yakın melodiler

Cezayir göçmenliği temalı parçaları, Türkiye’de “gurbet” ve “sıla hasreti” şarkılarıyla özdeşleşti. “Solenzara”

Yerli sanatçılar tarafından da defalarca seslendirildi. Enrico Macias, Türkiye’deki popülaritesi sayesinde birkaç plağında Türkçe sözlü versiyonlar da seslendirdi: “Hoşgör Sen”

(Orijinali: On s'embrasse et on oublie/ “Sarılır, öpüşürüz ve unuturuz”).

Türkçe sözlerle Macias’ın bizzat ve Ajda Pekkan ile birlikte söylediği kaydı 1970’lerde Türkiye radyolarında çok çalındı. “İstanbul Hatırası”

Macias’ın İstanbul konserleri sonrasında seslendirdiği ve plak şirketi tarafından yayımlanan bir Türkçe şarkılar derlemesi.

(AEK)