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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 7 Ekim 2023 10:11
 ~ Son Güncelleme: 7 Ekim 2023 10:26
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Valilik, Dünya Kadın Yürüyüşü'nü AnıtPark'ta yapılmasını yasakladı

Yasağın ardından etkinlikler Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’ne taşındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/07/valilik-dunya-kadin-yuruyusu-nu-anitpark-ta-yapilmasini-yasakladi.jpg

Ankara Valiliği, 63 ülkeden gelen kadınların katılımıyla Türkiye’de ilk kez yapılması planlanan Dünya Kadın Yürüyüşü’nü ve konserini yasakladı.

Dünya Kadın Yürüyüşü 25. yılında Türkiye’de buluşuyor
Dünya Kadın Yürüyüşü 25. yılında Türkiye’de buluşuyor
5 Ekim 2023

Dünya Kadın Yürüyüşü'nden yapılan açıklamada "DKY'nin 8 Ekim'de AnıtPark'ta yapılacak 25. yıl konseri ve yürüyüş valilik kararıyla yasaklandı. 25. yılımızı 8 Ekim Pazar 16.00’da Fındıklı Kadın Korosu ve Jehan Barbur ile Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde kutlayacağız" dedi. 

Öte yandan Dünya Kadın Yürüyüşü 13. Uluslararası Toplantı bugün Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

DKY hakkında

Dünya Kadın Yürüyüşü- DKY (World March Of Women-WMW), yoksulluk ve kadına yönelik şiddete karşı dünyanın 5 kıtasından 63 ülkeden kadınların kurduğu uluslararası feminist bir hareket olarak örgütlenmeye 1998’de Kanada Québec’te başladı.

2022 yılında Yıldız Temürtürkan’ın uluslararası koordinatör seçilmesiyle DKY uluslararası temsilciliği Türkiye’ye taşındı. Böylece DKY’nin 25. yılında 13. Uluslararası Toplantısı Ankara’da yapılıyor.

Dünyanın her yerinde derinleşen ekonomik, sosyal, politik krizlerin en temel kadın haklarına tehdit ettiği koşullarda yapılan 13. Uluslararası Toplantı DKY’nin ilk toplantıdan sonraki en geniş katılımlı toplantısı. 5 kıta, 63 ülkeden 130 delege ile 6-12 Ekim arası  3 kıtanın kesişme noktası Türkiye’nin başkentinde buluşuyor. (AÖ)

Dünya Kadın Yürüyüşü ankara valiliği
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