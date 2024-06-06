ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 6 Haziran 2024 11:00
 ~ Son Güncelleme: 6 Haziran 2024 11:13
1 dk Okuma

Valilik, Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ifadeye çağırdı

Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın, Iraklı bir kişinin evrakları tamam olmasına rağmen ruhsat vermediği iddiasıyla Valilik tarafından ifadesi istendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Valilik, Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ifadeye çağırdı
*Fotoğraf: Afyon Belediyesi

Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal, Iraklı bir kişinin evrakları tamam olmasına rağmen ruhsat vermediği iddiasıyla Valilik tarafından ifadeye çağrıldı.

Valilik yazısında, Moussa K. GATEA’nın spor salonu açma talebine dair belgelerin tamamlandığı ancak belediyeye teslim edilmesine rağmen sürecin defalarca ertelendiği, “İstersen ağzınla kuş tut, yine de dükkân açılmayacak, Burcu Hanım söz verdi, sözünü tutacak" denilerek ruhsat verilmediği iddiaları olduğu ifadenin bu yüzden istendiği belirtildi.

Yazı da ifade için son gün olarak bugün belirlendi. Köksal, gitmediği takdirde “ifade vermemiş” sayılacağı ifade edildi.

CHP'den Burcu Köksal açıklaması: Kucaklayan bir siyaseti kurmakta kararlıyız
CHP'den Burcu Köksal açıklaması: Kucaklayan bir siyaseti kurmakta kararlıyız
7 Mart 2024

CHP Afyon adayı Köksal hakkında suç duyurusu: Halkı aşağıladı
DEM PARTİLİLERE YÖNELİK IRKÇI SÖYLEMLERİ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ
CHP Afyon adayı Köksal hakkında suç duyurusu: Halkı aşağıladı
12 Mart 2024
burcu köksal afyon valiliği
ilgili haberler
Ahmet Türk: Burcu Köksal'ın açıklaması Kürtleri CHP'ye karşı güvensiz hale getirdi
10 Mart 2024
/haber/ahmet-turk-burcu-koksal-in-aciklamasi-kurtleri-chp-ye-karsi-guvensiz-hale-getirdi-292911
Bakırhan'dan Burcu Köksal'a tepki: Bu düşmanlıktır
7 Mart 2024
/haber/bakirhan-dan-burcu-koksal-a-tepki-bu-dusmanliktir-292844
CHP'den Burcu Köksal açıklaması: Kucaklayan bir siyaseti kurmakta kararlıyız
7 Mart 2024
/haber/chp-den-burcu-koksal-aciklamasi-kucaklayan-bir-siyaseti-kurmakta-kararliyiz-292841
ilgili haberler
Ahmet Türk: Burcu Köksal'ın açıklaması Kürtleri CHP'ye karşı güvensiz hale getirdi
10 Mart 2024
/haber/ahmet-turk-burcu-koksal-in-aciklamasi-kurtleri-chp-ye-karsi-guvensiz-hale-getirdi-292911
Bakırhan'dan Burcu Köksal'a tepki: Bu düşmanlıktır
7 Mart 2024
/haber/bakirhan-dan-burcu-koksal-a-tepki-bu-dusmanliktir-292844
CHP'den Burcu Köksal açıklaması: Kucaklayan bir siyaseti kurmakta kararlıyız
7 Mart 2024
/haber/chp-den-burcu-koksal-aciklamasi-kucaklayan-bir-siyaseti-kurmakta-kararliyiz-292841
Sayfa Başına Git