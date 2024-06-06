Valilik, Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ifadeye çağırdı

Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal, Iraklı bir kişinin evrakları tamam olmasına rağmen ruhsat vermediği iddiasıyla Valilik tarafından ifadeye çağrıldı.

Valilik yazısında, Moussa K. GATEA’nın spor salonu açma talebine dair belgelerin tamamlandığı ancak belediyeye teslim edilmesine rağmen sürecin defalarca ertelendiği, “İstersen ağzınla kuş tut, yine de dükkân açılmayacak, Burcu Hanım söz verdi, sözünü tutacak" denilerek ruhsat verilmediği iddiaları olduğu ifadenin bu yüzden istendiği belirtildi.

Yazı da ifade için son gün olarak bugün belirlendi. Köksal, gitmediği takdirde “ifade vermemiş” sayılacağı ifade edildi.

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