Valiliğin 'kayyım yasakları' kararı iptal edildi: "Yetkisinin ötesinde karar verdi"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde kazandığı Hakkari Belediyesi’ne 3 Haziran 2024 tarihinde kayyım atanmış, Belediye Eşbaşkanı Mehmet Sıddık Akış ise 2 gün sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Tutuklu Hakkari Belediye Eş Başkanı Akış'ın cezası istinaftan döndü, başkan bırakılmadı

Diyarbakır Valiliği, karar sonrası Diyarbakır'da 3 ile 7 Haziran 2024 tarihleri arasında tüm eylem ve etkinliklere yasak getirmişti.

Diyarbakır Barosu, "Yasaklamanın Anayasa'nın 34. ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11. maddesi gereğince toplantı ve gösteri hürriyetinin ihlali niteliğinde olduğu, işlemin haksız ve hukuka aykırı olduğu" gerekçeleriyle, kararın iptali talebiyle mahkemeye başvuruda bulundu.

Yetkisinin ötesinde karar verildi

MA'nın haberine göre, Diyarbakır 3’üncü İdare Mahkemesi, yasak kararının iptaline karar verdi. Mahkeme gerekçesinde, kanun koyucunun 2911 sayılı Kanun'un 17’nci maddesinde belirli bir toplantının yasaklamasını öngörmüş iken, aynı kanunun 19’uncu maddesinin anılan yasaklama kararını ilin bir veya birkaç ilçesiyle sınırladığına dikkat çekerek, somut olayda ise Diyarbakır Valiliği’nin tüm il ve ilçe mülki sınırları içerisinde genel nitelikte bir yasaklama kararı verdiği belirtildi.

Gerekçede, bu şekildeki bir yasaklama kararının belirli bir toplantının yasaklanmasını öngören kanunun 17’nci maddesi gereğince verilemeyeceği belirtildi. Kararın devamında şu ifadeler yer aldı:

"(…) aynı kanunun 19. maddesinin valiye ilin bir veya birkaç bölgesinde belirli bir toplantıyı yasaklama yetkisi verdiği, dava konusu olayda ise Valiliğin, bu yetkisinin ötesinde ilin tamamını kapsayacak ve belirli olmayan bütün toplantılar yönünden yasaklama kararı verdiği, dolayısıyla dava konusu kararın, demokratik toplum düzeni için gerekli nitelikte, temel haklara en az müdahaleye olanak veren ölçülü bir sınırlama niteliğinde olmadığı gibi 2911 sayılı Kanunun 17 ve 19. maddesi ile 5442 sayılı Kanunun 11/C maddesi kapsamında belirtilen şartlara da aykırı olması nedeniyle hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır."

Mahkeme, söz konusu gerekçelerle dava konusu işlemin istinaf yolu açık olacak şekilde iptaline karar verdi.

(AB)