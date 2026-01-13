ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 13.01.2026 20:37
 SG: Son Güncelleme: 13.01.2026 21:21
Okuma Okuma:  2 dakika

Vali Gül, İstanbul'da sokak hayvanlarına yönelik seferberlik başlatacak

İstanbul Valisi Davut Gül, İçişleri Bakanının, herhangi bir insana "ağır zarar" gelmesi halinde “Belediye başkanlarından başlayarak bütün sorumlularla ilgili yasal işlem yapma” tehdidi üzerine kentte sahipsiz hayvanlara yönelik olarak harekete geçeceklerini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Vali Gül, İstanbul'da sokak hayvanlarına yönelik seferberlik başlatacak
İstanbullu bir köpek/Fotoğraf: The Stray Dogs of Istanbul

İstanbul Valisi Davut Gül, Eminönü'deki Sepetçiler Kasrı'nda haber ajansları, gazete ve televizyon yöneticileri ve yazarlarla düzenlediği güvenlik odaklı brifingden sonra  gazetecilerin sorularını yanıtlarken belediyelerin “sahipsiz hayvanları barındıracak yerleri olmadığı” gerekçesinin arkasına sığınarak sokak havanlarını toplamaya girişmediklerinden yakındı.

Birinci mazeret şuydu. "Biz bu köpekleri, sahipsiz hayvanları nerede barındıralım, yer yok." denildiğini ileri süren Vali, orman alanlarında talep eden bütün belediyelere yer tahsis edildiğini söyledi. “Bunların mutlaka sokaklardan toplanıp güvenli yerlere götürülmesi lazım.” dedi.

“Sorun şu [ki], bazı belediyelerimiz henüz yeterince harekete geçmedi.” diyen Vali, Bakanın tehdidini hatırlattı ve “Sahipsiz hayvanlar toplanılacak, kısırlaştırılacak ve orada bakılacak. Eksik kalan bir şey varsa tamamlayacağız." dedi.

Su, göçmenlik ve motosiklet sorunları

Vali ayrıca, “İstanbul’da şu an itibariyle bir su krizi [olmadığını]” söyledi. Cumhurbaşkanına İstanbul’a su getirdiği için hayır dualar eden Gül, “suyun verimli kullanılması” çağrısında bulundu.

İstanbul'daki göçmen sayıları ile ilgili soruyu da cevaplayan Gül, kentte, futbolcudan iş insanına, müzisyenden üniversite öğrencisine kadar yaklaşık 1 milyon yabancı göçmen bulunduğunu ifade etti.

"Kaçak göç”le ilgili soruyu da yanıtlayan Vali, “kentte, futbolcudan iş insanına, müzisyenden üniversite öğrencisine kadar yaklaşık 1 milyon yabancı göçmen bulunduğunu” söyledi. "Önemli olan yabancı olması değil kayıtlı olmasıdır. Bizim yaptığımız göçmenlerle ya da yabancıyla mücadele değil kaçak göçle mücadele.” dedi.

Motosikletlerle ilgili düzenlemelere yönelik soruları da yanıtlayan Vali Gül "Motosikletlere mutlaka bir kural getirmek gerekiyor. Var olan kuralları da uygulamak gerekiyor. Kısmen yasal düzenlemelere ihtiyaç var kısmen de uygulama yapmamız gerekiyor" dedi.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
