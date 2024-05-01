Vali Gül'den gözaltı açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'da 1 Mayıs kutlamaları sırasında 210 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Polisin işçilere biber gazı, tazyikli su ve plastik mermiyle müdahale ettiği 1 Mayıs'ta gözaltına alınanlar ilgili Yerlikaya, "Polislerimize saldıran 210 şahıs gözaltına alınmıştır" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül de gözaltı sayısını şu ifadelerle duyurdu:

"Hiç bir suç cezasız kalmaz. 210 kişi gözaltına alındı. Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz."

İstanbul'da 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin çağrısıyla sabah saatlerinde Saraçhane'de bir araya gelen emekçiler Taksim'e yürümek istedi. Ancak Taksim Meydanı'nın kutlamalara kapatılması nedeniyle polis yürüyüşlere izin vermeyerek biber gazı, tazyikli su ve plastik mermiyle eylemcilere saldırdı.

ÇHD'den açıklama

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi ise, Vatan Emniyet'teki gözaltı sayısının 167 olduğunu, 132 kişinin emniyet ifadelerinin ardından serbest bırakılacağını duyurdu.

"35 kişi için savcılığın mevcutlu talimatı verdiğini öğrendik. Kalan gözaltıların büyük kısmı Kağıthane emniyetinde. Orada da ifadeler başladı."

Gün içinde saat saat gözaltı sayısı paylaşan ÇHD şu açıklamayı yaptı:

"Siyasi iktidar bu yıl da 1 Mayıs’ta Taksim Meydanında olmak isteyenleri Anayasaya ve AYM kararlarına aykırı şekilde polis saldırıları ve gözaltılar ile karşılıyor. Gözaltı takipleri için vatan emniyete geçtik. Emniyete getirilen gözaltılar var. Avukatlar olarak işlemler başlamadı denilerek içeriye alınmıyoruz. Tüm üye ve meslektaşlarımızı 1 Mayıs’ta Taksim’e yürümek isterken gözaltına alınanlar için emniyete bekliyoruz."(AÖ)