Vakıfta bir erkeğin cinsel şiddet uyguladığı kadın: Sesimi duyun, iş arıyorum

Bir kadın, eski eşi ve aynı zamanda bir vakfın yöneticisinin kendisine cinsel saldırda anlattığı bir video yayınlayarak kamuoyuna yardım çağrısı yaptı. “F.Ç.” ismiyle tanınan kadın, hem kendisinin hem de kızının yaşadığı travmaları aktararak adaletin yerini bulmadığını söyledi.

"Baskıdan dolayı boşanamadım"

Kadının yayınladığı videoda söyledikleri şöyle:

“2017 yılında eski eşim tarafından bir vakıfta cinsel saldırıya uğradım. Ailemin zorlamasıyla bu şahısla evlendirildim ve yıllarca hem fiziksel hem psikolojik saldırılara maruz kaldım, işkence gördüm.

Eski eşim evlilik içinde de bana karşı defalarca cinsel saldırıda bulundu. Bu eylemleri sonucunda hamile kaldım ve 2019 yılında bir kızım oldu. Hem ailemin hem eski eşimin hem de vakıf yöneticilerinin tehdit ve baskıları sebebiyle yıllarca boşanamadım.

En sonunda bu şahsın 3-4 yaşlarındaki kızımı istismar etmesi sonucunda şikayette bulundum. 2023 yılından beri hukuki mücadelem devam ediyor. Ancak eski eşim, avukatımın mahkemeye her türlü somut delili sunmuş olmasına rağmen hala tutuklu değil.

Evime yakın yaşıyor ve zaman zaman beni ve kızımı takip ediyor. Yargı süresi boyunca pek çok hukuksuz davranışa maruz kaldık. Gizlilik kararı verildiği için ne yazık ki mahkeme sürecinin detaylarını paylaşamıyorum. Bu kısımla avukatlarım ilgileniyor.”

"Sesimi duyurmaya çalışsam önümü kesiyorlar"

Kadın, kızının ağır bir süreçten geçtiğini, tedavi gördüğünü ve ilaç kullandığını şu sözlerle anlattı:

“Kızım çok ağır psikiyatrik ilaçlar kullanıyor, psikolojik tedavisi devam ediyor. Bu süreçten dolayı oldukça yıprandı ve sağlık sorunları da arttı. Yıllarca kızımla tek başıma kaldım. Kızıma bakacak kimse olmadığı için iş bulamıyorum. Kiramı ödeyemiyorum.

Maddi olarak çok zor durumdayım ve tükendim. Ev sahibim ve komşularım tarafından baskı görüyorum ve evimden çıkmaya zorlanıyorum. Tek isteğim kızımla geçimimizi sağlayabileceğimiz bir iş bulabilmek. Yıllardır başvurmadığım kurum, ulaşmadığım kişi kalmadı. Bu süreçte pek çok kurumun ihmali vardır. Bu sebeple ne zaman sesimi duyurmaya çalışsam önümü kesiyorlar.”

"Çocuklarım da tehlikede"

Eski eşinin vakıftaki konumu nedeniyle kendisini susturmak isteyenler olduğunu ifade eden kadın, yaşadığı baskıyı şu sözlerle anlattı:

“Eski eşim vakıfta üst düzey yöneticidir. Bu sebeple bağlantıları kuvvetlidir. Yaşadığım semtte iş bulmam engelleniyor. Beni tanıyan herkes yaşadıklarımdan ötürü iş vermekten vazgeçiyor veya girdiğim işlerde barınmama izin vermiyor. Evimde bile rahat bırakılmıyorum.

Bu olaylar ilk duyulduğunda vakıf üyeleri tarafından bana açıkça artık hayatıma devam etmeme izin verilmeyeceği, hiçbir şekilde beni rahat bırakmayacakları da söylenmiştir.

Tek isteğim bir iş bulabilmek ve kızımla hayatıma güvenli bir şekilde devam etmektir. Bu sebeple sesimin duyulmasını istiyorum.

Unutulmamalıdır ki eski eşimin hala tutuklanmamış olması sadece bizim için değil bütün çocuklar için tehlikelidir. Lütfen sesimi duyun, bir iş bulup bu bölgeden taşınıp kızımla herkesten uzakta yeniden hayata tutunup kiramı ödeyebilmek, tüm yaşadıklarıma ve uğradığım haksızlıklara rağmen hayatıma devam edebilmek istiyorum.”

Lütfen bu videoyu izleyin, lütfen bu kadına yardım edin. Vakıfta erkeğin cinsel saldırıda bulunduğu kadın sesini duyurmaya çalışıyor destek bekliyor @oncecocukkadin avukatlarına ulaşabilirsiniz. pic.twitter.com/xSOMVVYz2d — Evrim Kepenek (@kepenekevrimm) August 18, 2025

(EMK)