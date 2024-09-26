Vakıflar, CHP'li belediyeden Terra Santa Manastırı'nın tahliyesini istedi

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) geçen Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edilen birçok bina için 15 Eylül'de tahliye kararı çıktı.

Beyoğlu Belediyesi'nin Kasımpaşa Valiliği ile ortak kullandığı, Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışlası olarak bilinen binadan tahliye edilmesinin ardından, bugün de Terra Santa Manastırı için tahliye kararı verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Terra Santa Manastırı’na ilişkin bugün yapılan yazılı açıklamada, tarihi binanın 12 Aralık 2022’de yalnızca sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetler ve gençlik merkezi olarak kullanılması şartıyla 10 yıllığına Beyoğlu Belediyesi’ne tahsis edildiği; ancak tahsis amacına uygun olarak kullanılmadığı tespit edildiği için anlaşmanın sonlandırıldığı duyuruldu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve beraberindekiler, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün tahliye kararına tepki gösterdi.

Terra Santa Manastırı, Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

“Beyoğlu halkını cezalandırıyorsunuz”

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Çelik, ilçedeki hizmetlerin engellenmeye çalışıldığını söyledi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Güney ile dayanışma göstermek için partisinin 39 ilçe başkanı ve 26 belediye başkanı, meclis üyeleri, il yöneticileri, kadın ve gençlik kolu başkanlarıyla Terra Santa'ya geldiklerini söyleyen Çelik, şöyle konuştu:

"Burayı günde binlerce genç ziyaret ediyor, buranın kafesinde oturuyor, vakit geçiriyor. Burada birtakım sanatsal, kültürel etkinlikler, film gösterimleri, 31 Mart'tan bu yana da konserler gerçekleştiriliyor ve Beyoğlu halkı bu hizmetlerden faydalanıyor. Şimdi buraya bir tahliye kararı getirerek Beyoğlu halkını cezalandırıyorsunuz."

Belediye Başkanı Güney ise manastırın Vakıflar Genel Müdürlüğü tahsis protokolüyle kültür, sanat ve gençlik merkezi hizmetlerinde kullanılmak üzere 22 Aralık 2022'de 10 yıl süreyle Beyoğlu Belediyesine tahsis edildiğini; ancak kendilerine yarın polis zoruyla tahliye edileceği bilgisi geldiğini söyledi. (TY)