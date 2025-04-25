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Yayın Tarihi: 25 Nisan 2025 12:59
 ~ Son Güncelleme: 25 Nisan 2025 13:11
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Vakıfbank’ın 1.5 milyar TL'lik reklam bütçesinde 'adalet' tartışması

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Vakıfbank'ın bilanço ve netice hesaplarının görüşüldüğü toplantıda bankanın sadece iktidara yakın gazete ve TV'lere reklam verdiğini belirterek "Kriter ne? Tiraj ve izlenirlik mi, yoksa iktidara yakınlık mı?" diye sordu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Vakıfbank’ın 1.5 milyar TL'lik reklam bütçesinde 'adalet' tartışması
VakıfBank İcra Kurulu Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih (ortada)

Vakıfbank’ın bilanço ve netice hesaplarının görüşüldüğü kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) Üst Komisyonu Toplantısı’nda konuşan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız bankanın reklam harcamalarındaki eşitsizliği ortaya çıkardı.

Tahtasız, kamu bankalarının devasa reklam bütçelerinden iktidar muhalifi televizyon ve gazetelerin neden pay alamadığını sorguladı.

Vakıfbank’ın 2021’da reklam, ilan ve tanıtım için 259 milyon 784 bin TL, 2022’de 478 milyon 625 bin TL, 2023’te ise 769 milyon 892 bin TL harcama yaptığını ancak bu harcamalardan sadece iktidara yakın televizyon ve gazetelerin nemalandığını söyledi.

Tahtasız, “Yıllık milyonlarca lira bütçe ayrılan reklam giderlerinde Türkiye'deki yayın ve yerel medyaya eşit ve adil bir şekilde dağıtım yapılıyor mu? Yapılıyorsa Halk TV'de, TELE 1'de, KRT TV'de, Sözcü TV'de, Now Haber'de devlet bankalarının reklamlarını neden göremiyoruz? Yine aynı şekilde iktidara göre muhalif yayın yapan bizlere göre ise bağımsız gazetecilik yapan Sözcü, Cumhuriyet, Karar, Yeniçağ, BirGün, Evrensel gibi gazetelerde de kamu bankalarının ilanlarını göremiyoruz. Diğer taraftan iktidara yakın onlarca medya kuruluşunda kamu bankalarının reklamları oldukça uzun sürelerde izliyoruz. Vakıfbank yönetimi olarak sizin müşterileriniz sadece iktidara ve iktidarın ortaklarına oy veren partililerden mi oluşuyor? Kamu bankaları olarak bu devasa reklam bütçelerinizle neden sadece iktidar yanlısı kanal ve gazeteleri besliyorsunuz” diye konuştu.

“Kriter tiraj ve izlenirlik mi iktidara yakınlık mı?”

Vakıfbank’ın müşterileri arasında her kesimden ve düşünceden kişi ve kurum olduğunu belirten Tahtasız, verilen ilan ve reklamların hangi kriterlere göre dağıtıldığı bilgisini edinmek istediğini söyledi.

Kurumun son 3 yıllık ilan ve reklam bütçesinin hangi kurum ve kuruluşlara kullanıldırıldığının ayrıntılı bir dokümanını talep eden Tahtasız şöyle devam etti:

“Sizin her türlü baskıya ve ekonomik yaptırıma rağmen ayakta kalma mücadelesi veren o kurumlara saygınız yoksa o televizyonları izleyen, o gazeteleri okuyan müşterilerinize de mi saygınız yok. Neden eşit ve adil bir dağıtım yapmıyorsunuz?

Hadi baskılar yüzünden eşit ve adil olamıyorsunuz bari televizyonların izlenme oranı, gazetelerin satış tirajına göre ilan ve reklam verin. Bugün Türkiye'nin en çok izlenen televizyonlarının başında Halk TV, Sözcü TV, Now Haber TV geliyor. Yine Türkiye'nin en çok satan gazetesi Sözcü Gazetesi. Ama siz bu kurumları ısrarla görmüyorsunuz ve reklam vermiyorsunuz.

Bu para devletin parası. Sizlerin istediğime veririm istemediğime koklatmam deme lüksünüz yok. Hele bir bankaysanız ve her düşünceden müşteriniz varsa böyle bir lüksünüz hiç yok.”

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
vakıfbank
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