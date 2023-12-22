Vakalar, “Gazetecilik faaliyetinden dolayı tutuklu olan yok” diyen Adalet Bakanını yalanlıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün Meclis Genel Kurulu’nda 2024 bütçesi görüşülürken konuyu gazetecilere getirdi.

Öncesinde “Ülkemizin hukukun üstünlüğü endeksinde çok geri sıralarda olduğu iddiasını da doğru bulmuyoruz” diyen Tunç ifade özgürlüğünün tahkimine yönelik düzenlemeleri hayata geçirdiklerini savundu.

Ardından da “Konuşmacıların bir kısmı ifade etti: Gazetecilik ve sosyal medyada tweet attığı gerekçesiyle tutuklananlar olduğunu ve yargılananlar olduğunu söylediler; şu anda gazetecilik faaliyeti nedeniyle cezaevlerimizde bulunan kimse yok” dedi.

Tunç’a ilk tepkiyi DEM Parti Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit “Dicle Müftüoğlu cezaevinde hâlâ” diyerek verdi.

Tunç devamında “Tabii, atılan tweetlerin içeriğine baktığımız zaman, eğer o tweetlerde gerçek hayatta suç teşkil eden bir husus, sosyal medyada da tekrarlandığında ya da aynı suç sosyal medyada ya da tweet yoluyla işlendiğinde elbette ki bir cezayla, yaptırımla karşılaşması mümkün” diye konuştu.

Bir kez daha araya giren Kılıç-Koçyiğit “Dicle Müftüoğlu gazeteci değil mi Sayın Bakan?” diye sordu. “Abdurrahman Gök daha yeni tahliye edildi. Sedat Yılmaz yeni tahliye oldu. Bunlar nerede? Bunlar gazeteci değil mi?” dedi.

2023’te 43 gazetecinin yolu hapisten geçti

Sınır Tanımayan Gazeteciler’in (RSF) son yayımladığı bilançoya göre dünya genelinde tutuklu gazetesi sayısı 521. Türkiye’nin adı 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından tutukladığı gazetecilerin infazı yavaş yavaş sonlandığı için artık “en çok gazeteci tutuklayan ilk üç” arasında geçmiyor. İlk sıralarda Çin, Myanmar, Belarus, Vietnam ve İran geliyor. Hemen ardından da Türkiye.

RSF’nin bilançosuna göre Türkiye’de tutukla gazeteci sayısı geçen yıla göre 23 kişi azaldı. Ancak halen daha Türkiye’deki baskı yöntemi, gazetecilerin yıl içinde sürekli tutuklanıp bırakılması üzerine kurulu. 2023’te Türkiye’de 43 gazetecinin yolu hapishaneden geçti.

Türkiye Gazeteciler Sendikası’na (TGS) göre Türkiye’de şu an 13 gazeteci hapis. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) verisine göre 19 Aralık 2023 itibariyle Türkiye'de en az 13'ü hükümlü olmak üzere toplamda 37 gazeteci ve medya çalışanı cezaevinde. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’ne (DFG) göre ise 62.

Sadece 2023 içerisinde yolu hapishaneden geçen gazeteciler arasında Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eşbaşkanı Dicle Müftüoğlu, Mezopotamya Ajansı editörü Abdurrahman Gök, JİNNEWS muhabiri Beritan Canözer, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, T24 yazarı Tolga Şardan ve TRT Muhabiri Elif Akkuş gibi isimler var.

201'ten beri cezaevinde tutulan Mehmet Baransu haricinde, Türkiye'de gazetecilerin tutukluluk süresi ortalama 9 ay. 2023'te en uzun süre

cezaevinde tutulan gazeteciler ise 2022'de Diyarbakır’da tutuklanan ve 13 ay cezaevinde kalan 15 gazeteciydi.

Ayrıca Erol Önderolu’nun hazırladığı ve 2023’ün üçüncü çeyreği yani Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan BİA Medya Gözlem raporuna göre bu üç ayda en az 206 gazetecinin yargılanması da bir başka gerçek.

(HA)