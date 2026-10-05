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YT: Yayın Tarihi: 05.10.2026 10:42 5 Ekim 2026 10:42
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.10.2026 10:48 5 Ekim 2026 10:48
Okuma Okuma:  1 dakika

Vahap Seçer adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer adliyeye sevk edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Vahap Seçer adliyeye sevk edildi
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 1 Ekim'de gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

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59 kişi gözaltına alınmıştı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 kişi 1 Ekim'de gözaltına alınmıştı.

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Vahap Seçer ve diğer belediye başkanları sabah saat 04.30'da sağlık kontrolü için Mersin Şehir Hastanesi'ne getirildi. Seçer ve belediye başkanlarının aralarında bulunduğu şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

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(FY)

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İstanbul
mersin belediyesi Vahap Seçer gözaltına alındı
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