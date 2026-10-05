Vahap Seçer adliyeye sevk edildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 1 Ekim'de gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Mersin’de 3 belediye başkanı dahil 59 kişi gözaltına alındı

59 kişi gözaltına alınmıştı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 kişi 1 Ekim'de gözaltına alınmıştı.

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Vahap Seçer ve diğer belediye başkanları sabah saat 04.30'da sağlık kontrolü için Mersin Şehir Hastanesi'ne getirildi. Seçer ve belediye başkanlarının aralarında bulunduğu şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

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(FY)