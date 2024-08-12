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Yayın Tarihi: 12 Ağustos 2024 15:19
 ~ Son Güncelleme: 12 Ağustos 2024 15:25
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Uzunköprü’de bulunan ölü köpeklerle ilgili suç duyurusu

Uzunköprü Belediyesi: “Bu canice eylemi yapanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuzu ve sorumluların adalet önünde hesap vereceğini kamuoyu ile paylaşıyoruz. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Uzunköprü’de bulunan ölü köpeklerle ilgili suç duyurusu
Fotoğraf: Uzunköprü Belediyesi / X

Edirne'nin Uzunköprü Belediyesi, dün (11 Ağustos) belediyenin depolama alanında çuvallar içerisinde bulunan ölü köpeklerle ilgili bugün savcılığa suç duyurusu yaptı.

Suç duyurusunu yapmak üzere Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Uzunköprü Belediyesi Başkanı Ediz Martin'in yanı sıra sivil toplum örgütleri temsilcileri de bulundu.

Gelişme, belediyenin sosyal medya hesabından şöyle duyuruldu:

“Sokak hayvanlarına yönelik şiddet ve katliamların her zaman karşısında olacağız. 11.08.2024 tarihinde Belediyemize ait vahşi depolama alanında çuvallar içerisinde 10-15 adet köpeğin ölü vaziyette bulunduğu ekiplerimiz tarafından tespit edilmiştir.

“Uzunköprü Belediyesi olarak bu canice eylemi yapanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuzu ve sorumluların adalet önünde hesap vereceğini kamuoyu ile paylaşıyoruz. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Caniler adalet önünde hesap verecek.” (TY)

Hayvan Hakları Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik uzunköprü ediz martin
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