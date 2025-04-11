Uzman çavuşun işlediği cinayet meclis gündeminde

Kars Kağızman ilçesinde uzman çavuş Selman K.’nin ‘yan baktın’ diyerek bir kafede öldürdüğü Yakup Aydın cinayeti Meclis gündemine taşındı.

Kars'ta "yan baktın" diyerek bir genci öldüren uzman çavuş tutuklandı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Kars’ta yaşanan Yakup Aydın cinayetiyle ilgili soru önergesi verdi.

Uzman çavuş, ikinci cinayet için geri gelmiş

DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde şöyle dedi:

"Türkiye’de neredeyse her gün güvenlik görevlilerinin karıştığı suçlar gündeme gelmektedir. Son olarak Kars’ın Kağızman ilçesinde 6 Nisan günü uzman çavuş Selman K. aynı kafede oturduğu Yakup Aydın’ı yarı otomatik diyerek kursun yağmuruna tutarak katletti. Bu cinayet son günlerde medyaya yansıyan polis şiddeti ve kötü muamele iddialarıyla beraber düşünüldüğünde güvenlik güçlerinin yeterliliklerini ve psikolojik durumlarını tekrardan tartışma konusu yapmıştır."

Sırrı Sakık, Bakan Yerlikaya’ya şu soruları iletti:

Bakanlığınızca yapılan jandarma ve polis alımlarının kriterleri nelerdir?

Bakanlığınızca yapılan jandarma ve polis alımlarında psikolojik yeterlilik aramakta mıdır?

Bakanlığınızca düzenli periyotlarda personellerinizin psikolojik durumu ve mesleki yeterlilikleri denetleniyor mu?

Güvenlik güçlerinin suça karışma oranları nedir?

Son 10 yılda suça karıştığı için meslekten çıkarılan personel oranınız nedir?

Son 10 yılda cinayet suçuna karışan bakanlığınız personel sayısı kaçtır?

(AD)