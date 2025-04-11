ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 11 Nisan 2025 16:21
 ~ Son Güncelleme: 11 Nisan 2025 17:38
2 dk Okuma

Uzman çavuşun işlediği cinayet meclis gündeminde

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, uzman çavuş Selman K.’nin öldürdüğü Yakup Aydın cinayetiyle ilgili soru önergesi verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Sırrı Sakık, Meclis'te kürsüde konuşma yapıyor.
Fotoğraf: AA

Kars Kağızman ilçesinde uzman çavuş Selman K.’nin ‘yan baktın’ diyerek bir kafede öldürdüğü Yakup Aydın cinayeti Meclis gündemine taşındı.

Kars'ta "yan baktın" diyerek bir genci öldüren uzman çavuş tutuklandı
Kars'ta "yan baktın" diyerek bir genci öldüren uzman çavuş tutuklandı
11 Nisan 2025

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Kars’ta yaşanan Yakup Aydın cinayetiyle ilgili soru önergesi verdi.

Uzman çavuş, ikinci cinayet için geri gelmiş
Uzman çavuş, ikinci cinayet için geri gelmiş
11 Nisan 2025

DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde şöyle dedi:

"Türkiye’de neredeyse her gün güvenlik görevlilerinin karıştığı suçlar gündeme gelmektedir. Son olarak Kars’ın Kağızman ilçesinde 6 Nisan günü uzman çavuş Selman K. aynı kafede oturduğu Yakup Aydın’ı yarı otomatik diyerek kursun yağmuruna tutarak katletti. Bu cinayet son günlerde medyaya yansıyan polis şiddeti ve kötü muamele iddialarıyla beraber düşünüldüğünde güvenlik güçlerinin yeterliliklerini ve psikolojik durumlarını tekrardan tartışma konusu yapmıştır."

Sırrı Sakık, Bakan Yerlikaya’ya şu soruları iletti:

  • Bakanlığınızca yapılan jandarma ve polis alımlarının kriterleri nelerdir?
  • Bakanlığınızca yapılan jandarma ve polis alımlarında psikolojik yeterlilik aramakta mıdır?
  • Bakanlığınızca düzenli periyotlarda personellerinizin psikolojik durumu ve mesleki yeterlilikleri denetleniyor mu?
  • Güvenlik güçlerinin suça karışma oranları nedir?
  • Son 10 yılda suça karıştığı için meslekten çıkarılan personel oranınız nedir?
  • Son 10 yılda cinayet suçuna karışan bakanlığınız personel sayısı kaçtır?

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
Kars Sırrı Sakık
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git