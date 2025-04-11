Uzman çavuş, ikinci cinayet için geri gelmiş

Kars’ın Kağızman ilçesinde Uzman Çavuş Selman K.’nin, Yakup Aydın’ı katlettiği sırada yanında bulunan ve olaya tanıklık eden arkadaşları Vedat Demir ve Ahmet Atmaca, yaşananları Mezopotamya Ajansı’na anlattı.

Kars'ta "yan baktın" diyerek bir genci öldüren uzman çavuş tutuklandı

Meydana gelen saldırıda öldürülen Aydın'ın yanında olduğu görüntüler yansıyan Vedat Demir, yurtdışına gideceği için gün boyu Yakup Aydın'la birlikte olduğunu, ilçe merkezinde gezdikten sonra kafeye gittiklerini belirtti.

"Art arda ateş etmeye başladı"

Kafede oturdukları sırada Yakup Aydın'ın iş için kafeden kalktığını kendisinin de ona eşlik ettiğini ifade eden Demir, olayı şöyle anlattı:

"Tam kapıya doğru gittik, sonradan uzman çavuş olduğunu öğrendiğimiz Selman Küçük geldi. Direk Yakup'a yönelerek, 'Birader sen neden bana yan baktın?' dedi. Yakup ise, 'Ben seni tanımıyorum. Neden bakayım?' dedi. Ardından uzman çavuş Yakup'a direk yumruk attı. Ben de normal yurttaştır diye düşündüm. Ahmet de araya girip onu ayırdı. Fakat o Ahmet'ten kurtularak bir an da silah çıkarıp art arda ateş etmeye başladı.”

"Kaçmasaydım beni de vuracaktı"

Demir, Selman K.’nin ateş açmasının ardından kafenin içine kaçtığını belirterek, “Yakup'u vurduktan sonra tekrar geri geldi ve 'Biri daha vardı o nerede?' diye bağırmaya başladı. Eğer ben de kaçmasaydım beni de vuracaktı" ifadelerini kullandı.

Demir, "Masada oturduğumuz zaman uzman çavuşu fark etmedik bile. Emniyette ifademiz alınırken, polisler görüntülerde onun sürekli Yakup'a baktığını söyledi. Daha önce onunla Yakup arasında bir şey yaşandığını düşünmüyorum. Yakup, onu tanımıyordu bile" dedi.

“Hiçbir şey yokken saldırdı”

Olayın diğer tanığı Ahmet Atmaca da olayın yaşandığı gün Aydın'la birlikte kafede oturduklarını ve sohbet ettiklerini söyledi. Oturdukları süreçte herhangi bir sözlü veya fiziki durumun yaşanmadığını ifade eden Atmaca, "Yakup, elektrikçiydi. Birkaç lamba takması gerektiğini söyleyerek masadan kalktı. O sırada Vedat diye bir arkadaşımızla kafeden ayrılmak için gittiler. Ben de o sırada telefonla konuşuyordum. Yakup ve Vedat çıkışa yöneldiği sırada bir an da o uzman çavuş yanlarına geldi. Ben önce akrabası sandım. Daha sonra o kişi Yakup'a yumruk attı. Ben de hemen gidip o uzman çavuşu kenara çektim. Ardından o uzman çavuş, silahını çıkararak Yakup'a ateş etti" diye konuştu.

"Seni tanımıyorum neden bakayım?"

Olay ilk yaşandığı anda telefonla konuştuğu için yaşananlara hakim olmadığı belirten Atmaca, şöyle konuştu:

"Olay olduğu sırada görüntülerde de görünen arkadaşımız Vedat, Yakup'un hemen yanındaydı. İlk konuşmalara o tanıklık etti. Onun dediğine göre, uzman çavuş yanlarına geldiğinde, Yakup'a, 'Sen neden iki kez bana yan baktın' demiş. Yakup da kendisine, 'Ben seni tanımıyorum neden bakayım' demiş' dediğini aktardı. Bunun üzerine uzman çavuş, Yakup'a yumruk attı ve olay öyle yaşandı"

Baba Aydın: Yaşanan vahşettir

Yaşanan olaya ilişkin MA’ya konuşan Yakup Aydın'ın babası Mehmet Aydın ise, olay hakkında herhangi bir bilgilerinin olmadığını söyledi. Yaşananın "vahşet" olduğunu kaydeden baba Aydın, çok üzgün olduklarını ifade etti.

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