Uzman çavuş ‘cinsel saldırı’ suçundan tutuklandı

Şırnak’a bağlı Dicle Mahallesi Orman Caddesi’nde bir kadını taciz ettiği için çevredekilerin darp ettiği uzman çavuş Z.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şırnak'ta taciz faili olduğu iddia edilen uzman çavuş gözaltına alındı

Şırnak Barosu yaptığı açıklamada cinsel saldırı faili uzman çavuş Ç.’nin Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesinden sonra tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildiğini duyurdu.

Açıklamada Z.Ç.’nin Şırnak Sulh Ceza Hâkimliği tarafından “cinsel saldırı” suçundan tutuklandığı belirtildi.

Ç suçlamayı kabul etmedi

MA’dan Zeynep Durgut’un haberine göre, Ç.’nin Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı Şırnak Sulh Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifadelere ulaşıldı.

Ç. taciz ettiği kadınlara “yardım etmek” için binaya girdiğini ve olayda "mağdur" olduğunu ileri sürdü. Ç. olay günü eşiyle tartıştığını ve hava almak için dışarıya çıktığını, tugaydan çarşıya doğru yürürken kadınlardan birsinin bir apartmana girdiğini ve sonrasından binadan "yardım edin" sesi duyduğunu iddia etti.

Ç. ses üzerine apartmana girdiğini, daha sonra kadınların bağırmaya başladığını, kendisinin de "Ben askerim sakin olun yardım etmeye geldim” dediğini ileri sürdü. Binaya giren bir kişinin Kürtçe bir şeyler söylemesi üzerine koşar adımlarla yürüyemeye başladığını kaydeden Çelik, polis merkezinin olduğu sokağa doğru koşmaya başladığı sırada etrafını çeviren kişilerce darp edildiğini söyledi.

Kadınlara cinsel tacizde bulunmadığını iddia eden Ç. "Ben 15 yıldır kamu hizmeti yapıyorum. Ben 1.90 boyunda ve 90 kg birisiyim. Birisine zarar vermeye kalksam yaralayacak ölçüde zarar verebilirim. Ben o ortamda, o adrenalinde bırakın yaralamayı kimseye dokunmadım, itmedim" dedi.

Olay günü alkollü olduğunu söyledi. Ç. Kendisine iftira atıldığını iddia etti ve şikayetçi olduğunu söyledi.

(EMK)