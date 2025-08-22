Uzaydaki güneş panelleri Avrupa’nın yenilenebilir enerji ihtiyacını karşılayabilir

King’s College London araştırmacıları, kıtanın gelecekteki enerji şebekesini detaylı bir bilgisayar modeliyle simüle ederek, NASA tarafından tasarlanan uzay tabanlı panel sisteminin Avrupa enerji sisteminin toplam maliyetini yüzde 15’e kadar düşürebileceğini ve batarya kullanımını üçte ikiden fazla azaltabileceğini buldu.

Araştırma, Avrupa’da uzaydan güneş enerjisinin olası etkilerini değerlendiren ilk çalışma olma özelliğini taşıyor.

Pozitif sonuçlar veren uzay tabanlı güneş enerjisi (SBSP) panelleri, heliostat (hareket eden aynalardan oluşan sistem) tasarımını kullanıyor. Bu tasarım sayesinde güneş ışığı dünyadaki istasyonlara iletiliyor, elektriğe dönüştürülüyor ve enerji şebekesine aktarılıyor.

33 ülkeyi simüle ediyor

Kıtanın enerji şebekesini kapsayan bilgisayar modeli 33 ülkeyi simüle ediyor ve elektrik talebi, üretimi ile depolamayı değerlendirerek Avrupa’nın elektrik ihtiyacını en düşük maliyetle karşılayacak çözümü belirliyor.

Araştırmacılar, SBSP konseptini modelde NASA’nın tahmini enerji kapasitesine göre entegre ettiklerinde, sistemin Avrupa’daki kara tabanlı yenilenebilir enerjinin yüzde 80’ini ikame edebileceğini gördü.

Araştırma, modellemenin yörünge sıkışıklığı, iletim kesintileri veya ışınlama değişkenliği gibi uzaya özgü zorlukların etkilerini hesaba katmadığını; bu durumların SBSP’nin güvenilirliğini ve performansını etkileyebileceğini vurguluyor.

“Sürekli enerji sağlayabilir”

The Guardian’da yer alan habere göre, SBSP’nin maliyet etkinliği de 2050’ye kadar gerçekleşmeyebilir; çünkü inşa edilmesi, fırlatılması ve bakımı, teknolojik gelişmeler maliyetleri düşürmedikçe çok pahalı olacak.

Çalışmanın baş yazarı Dr. Wei He, araştırmanın bulgularına ilişkin şöyle dedi:

“Uzaydaki uyduda çok fazla güneş paneli olması çarpışmalara veya enkaz nedeniyle hasara neden olabilir. Bu riskleri göz önünde bulundurmak gerekiyor. Fosil yakıtları yenilenebilir enerji ile değiştirmek insanlık olarak aldığımız en önemli aksiyon. Uzay tabanlı güneş enerjisi potansiyel bir teknoloji ve sürekli enerji sağlayabilir. Şimdi tam zamanı.”

Wei, Japonya’nın halihazırda SBSP geliştirdiğini ve bunu uzay ile net sıfır stratejisine entegre ettiğini de belirtti. (TY)