ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
Yayın Tarihi: 13 Ekim 2025 16:27
 ~ Son Güncelleme: 13 Ekim 2025 17:10
3 dk Okuma

Uzaklaştırma kararına rağmen saldırdı: Suzan Elik ağır yaralı, fail hâlâ aranıyor

Elik, yoğun bakımda hayatî tehlikesi var. Aile, saldırının planlı bir pusu olduğunu söylüyor ve yetkililerden etkin soruşturma talep ediyor: "Bizi de tehdit ediyor, can güvenliğimiz yok."

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Uzaklaştırma kararına rağmen saldırdı: Suzan Elik ağır yaralı, fail hâlâ aranıyor
Fotoğraf: Elfazi Toral / Jinnews

*Gerçek ismini yazmadık. 

İstanbul Çekmeköy'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Yusuf E., Suzan E.'yi 29 Eylül günü öğle saatlerinde ateşli silahla ağır yaraladı.

Elik, yoğun bakımda hayatî tehlikesi var. Aile, saldırının planlı bir pusu olduğunu söylüyor ve yetkililerden etkin soruşturma talep ediyor: "Bizi de tehdit ediyor, can güvenliğimiz yok."

“Ablamı kandırıp dışarı çıkardılar”

bianet'e konuşan kardeşi Elif*, 29 Eylül günü saat 12.00–13.00 aralığında gelişen süreci şöyle özetliyor: Suzan’ın uzaklaştırma kararı bulunan eşi, 7 yaşındaki oğlunun üşüdüğünü bahane ederek montunu getirmesini istemiş, Suzan yalnızca çocuğunun montunu, anahtarını ve telefonunu alarak dışarı çıkmış. Bir süre sonra arkasından yaklaşan kişi iki el ateş ederek Suzan’ı kolundan ve başından vurmuş.

“Bu, tesadüfi bir saldırı değil; planlı bir pusu ve kasten öldürmeye teşebbüs” diyen Elif, tanık beyanlarının saldırının azmettiricileri —kayınvalide ve kayınpeder— olduğunu gösterdiğini belirtti.

Deliller, tehditler, “polis arıyor” ama…”

Aile, olay öncesi ve sonrasında kendilerine yönelik ağır tehdit ve şantajların bulunduğunu fail ve yakın çevresinin sözlü olarak “sizi öldüreceğiz” gibi ifadeler kullandığını söylüyor. Elif, bu beyanların, ses kayıtlarının ve tanık ifadelerinin soruşturma dosyasında yer aldığını ancak kendilerine yeterli koruma sağlanmadığını vurguluyor:

“Polis ‘aramakla’ yetiniyor; bize ‘faili arıyoruz’ diyorlar ama can güvenliğimiz yok. Bu ağızdan ifadeler, tehditler, komşu tanıklıkları yeterli delil değil mi?”

Aile ayrıca Suzan’ın daha önce 7 ay boyunca bir sığınma evinde kaldığını; beş yıl öncesine dayanan tehdit ve şantajların yaşandığını aktarıyor. Mesaj kayıtlarından aktarılan ifadelerde, failin çocukları bahane ederek kandırdığı ve Suzan’ı evine döndürdüğü; ardından saldırıyı gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

“Azmettiriciler var” iddiası

Aile, saldırının yalnızca failin ani bir eylemi olmadığı, arka planda azmettirenlerin bulunduğu yönünde güçlü şüpheler taşıdıklarını belirtiyor. Elif’in anlatımına göre, kayınvalide ve kayınpederin adı tanık beyanlarında geçiyor; aile bu kişilerin de soruşturmaya dahil edilmesini istiyor.

Talepler: Medya, sivil toplum ve kamuoyu desteği

Aile, olaya ilişkin taleplerini şöyle sıralıyor:

*Olayın üstünün kapatılmaması ve adaletin tam olarak sağlansın.

*Kadın cinayetleriyle mücadele eden dernek ve platformlar bizi desteklesin.

*Medya ve kamuoyu bizlere sahip çıksın.

*Çocukların ve ailenin korunması için acil güvenlik önlemleri alınsın.

Elif, “Bizim amacımız sadece ablam için adalet değil; benzer acıların başka kadınların başına gelmemesi” diyerek kamuoyundan dayanışma çağrısı yaptı.

Olayın hukuki boyutu ve soru işareti

Aile anlatımına göre, saldırı sırasında şüphelinin uzaklaştırma kararı olan kişi olması ve önceki dönemlere ait tehdit ve şantaj kayıtlarının bulunması, koruma mekanizmalarının etkinliğini sorgulatıyor.

bianet'e konuşan ailenin iddiaları, soruşturmanın yalnızca failin yakalanmasıyla sınırlı kalmayıp, azmettiricilerin de tespit edilmesini ve yargılanmasını talep ediyor.

Erkek Şiddeti Çetelesi
Erkek Şiddeti Çetelesi
12 Aralık 2024
Erkek şiddeti Ağustos 2025
Erkek şiddeti Ağustos 2025
3 Eylül 2025
Erkek şiddetinin öldürdüğü Yaprak Türk'ün cenazesini kadınlar kaldırdı
Erkek şiddetinin öldürdüğü Yaprak Türk'ün cenazesini kadınlar kaldırdı
26 Haziran 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erkek şiddeti kadın fail Cemal Metin A.
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
Hatimoğulları: Mevcut hukuk çerçevesi değişmeden kalıcı bir barış mümkün olmaz
13 Ekim 2025
Hatimoğulları: Mevcut hukuk çerçevesi değişmeden kalıcı bir barış mümkün olmaz
BIFED sona erdi, ödül “Düşen Gökyüzü”ne gitti
12 Ekim 2025
BIFED sona erdi, ödül “Düşen Gökyüzü”ne gitti
KADINLARIN GÜNDEMİ
Adidas’ta çiş yapmak yasak
12 Ekim 2025
Adidas’ta çiş yapmak yasak
AYM’den emsal karar: Esin Kavruk’tan zorla örnek alınması işkencedir
9 Ekim 2025
AYM’den emsal karar: Esin Kavruk’tan zorla örnek alınması işkencedir
İşkence aletleri buluntuları*
9 Ekim 2025
İşkence aletleri buluntuları*
Sayfa Başına Git