Uzaklaştırma kararına rağmen saldırdı: Suzan Elik ağır yaralı, fail hâlâ aranıyor

*Gerçek ismini yazmadık.

İstanbul Çekmeköy'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Yusuf E., Suzan E.'yi 29 Eylül günü öğle saatlerinde ateşli silahla ağır yaraladı.

Elik, yoğun bakımda hayatî tehlikesi var. Aile, saldırının planlı bir pusu olduğunu söylüyor ve yetkililerden etkin soruşturma talep ediyor: "Bizi de tehdit ediyor, can güvenliğimiz yok."

“Ablamı kandırıp dışarı çıkardılar”

bianet'e konuşan kardeşi Elif*, 29 Eylül günü saat 12.00–13.00 aralığında gelişen süreci şöyle özetliyor: Suzan’ın uzaklaştırma kararı bulunan eşi, 7 yaşındaki oğlunun üşüdüğünü bahane ederek montunu getirmesini istemiş, Suzan yalnızca çocuğunun montunu, anahtarını ve telefonunu alarak dışarı çıkmış. Bir süre sonra arkasından yaklaşan kişi iki el ateş ederek Suzan’ı kolundan ve başından vurmuş.

“Bu, tesadüfi bir saldırı değil; planlı bir pusu ve kasten öldürmeye teşebbüs” diyen Elif, tanık beyanlarının saldırının azmettiricileri —kayınvalide ve kayınpeder— olduğunu gösterdiğini belirtti.

Deliller, tehditler, “polis arıyor” ama…”

Aile, olay öncesi ve sonrasında kendilerine yönelik ağır tehdit ve şantajların bulunduğunu fail ve yakın çevresinin sözlü olarak “sizi öldüreceğiz” gibi ifadeler kullandığını söylüyor. Elif, bu beyanların, ses kayıtlarının ve tanık ifadelerinin soruşturma dosyasında yer aldığını ancak kendilerine yeterli koruma sağlanmadığını vurguluyor:

“Polis ‘aramakla’ yetiniyor; bize ‘faili arıyoruz’ diyorlar ama can güvenliğimiz yok. Bu ağızdan ifadeler, tehditler, komşu tanıklıkları yeterli delil değil mi?”

Aile ayrıca Suzan’ın daha önce 7 ay boyunca bir sığınma evinde kaldığını; beş yıl öncesine dayanan tehdit ve şantajların yaşandığını aktarıyor. Mesaj kayıtlarından aktarılan ifadelerde, failin çocukları bahane ederek kandırdığı ve Suzan’ı evine döndürdüğü; ardından saldırıyı gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

“Azmettiriciler var” iddiası

Aile, saldırının yalnızca failin ani bir eylemi olmadığı, arka planda azmettirenlerin bulunduğu yönünde güçlü şüpheler taşıdıklarını belirtiyor. Elif’in anlatımına göre, kayınvalide ve kayınpederin adı tanık beyanlarında geçiyor; aile bu kişilerin de soruşturmaya dahil edilmesini istiyor.

Talepler: Medya, sivil toplum ve kamuoyu desteği

Aile, olaya ilişkin taleplerini şöyle sıralıyor:

*Olayın üstünün kapatılmaması ve adaletin tam olarak sağlansın.

*Kadın cinayetleriyle mücadele eden dernek ve platformlar bizi desteklesin.

*Medya ve kamuoyu bizlere sahip çıksın.

*Çocukların ve ailenin korunması için acil güvenlik önlemleri alınsın.

Elif, “Bizim amacımız sadece ablam için adalet değil; benzer acıların başka kadınların başına gelmemesi” diyerek kamuoyundan dayanışma çağrısı yaptı.

Olayın hukuki boyutu ve soru işareti

Aile anlatımına göre, saldırı sırasında şüphelinin uzaklaştırma kararı olan kişi olması ve önceki dönemlere ait tehdit ve şantaj kayıtlarının bulunması, koruma mekanizmalarının etkinliğini sorgulatıyor.

bianet'e konuşan ailenin iddiaları, soruşturmanın yalnızca failin yakalanmasıyla sınırlı kalmayıp, azmettiricilerin de tespit edilmesini ve yargılanmasını talep ediyor.

