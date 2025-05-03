Uyuşturucuyu ‘Lice’ yazarak yakan jandarma hakkında suç duyurusu

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 18 Nisan’da İlçe Jandarma Komutanlığı’nın ele geçirdiği 20 ton hint kenevirini, “Lice” yazısı oluşturacak şekilde dizip yerleşim alanlarının ortasında yakarak imha etmesi yargıya taşındı.

Aralarında Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, Diyarbakır Tabip Odası, Ekoloji Derneği, TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu ve Lice halkının da bulunduğu kurum ve yurttaşlar, jandarma hakkında çok sayıda suçtan suç duyurusu yaptı.

“Kamu sağlığına saldırı”

Konuya dair Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıdığı üzere; Diyarbakır’ın Lice ilçesinde ele geçirilen 20 ton hint keneviri, İlçe Jandarma Komutanlığı’nın bahçesinde çuvallar halinde ‘Lice’ kelimesi şeklinde bir araya getirilerek, Lice ilçe merkezinde, yerleşim birimlerinin tam da ortasında yakılmak suretiyle sözde imha edilmiştir. Öncelikle belirtmek gerekir ki; bir toplumun uyuşturucu maddeyle özdeşleştirilip, kriminalize edilmeye çalışılması utanç verici olmasının yanında kabul edilemezdir.

“Ayrıca bir topluluğun üstüne zehirli gaz ve partikülleri salmak, açıkça kamu sağlığına karşı bir saldırıdır. Bu sözde imha yönetimi sonucunda özellikle çocuk, yaşlı, gebe ve solunum yolu hastaları bulunan vatandaşlar ortaya çıkan gazdan oldukça etkilenmişlerdir. Söz konusu uyuşturucu maddelerin özel filtreli bacası bulunan kapalı imha alanında imha edilmesi gerekirken, bu şekilde imha edilmesi kasten tercih edilmiş bir yöntem olduğunu göstermektedir.



“Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Komisyonu olarak, Diyarbakır Tabip Odası, Ekoloji Derneği, TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu, Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi ve Lice halkıyla birlikte, ‘Görevi kötüye kullanma, çevreninin kasten kirletilmesi, zehirli madde katma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, hakaret ve işkence suçları’ nedeniyle suç duyurusunda bulunduğumuzu ve bu meselenin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.” (TY)