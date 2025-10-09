Uyuşturucuyla suçlanan İrem Derici ve Hadise: "Alnımız açık", "bu yapılmamalıydı..."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Çarşamba günü sabah erken saatlerde Jandarma tarafından evlerinden alınan sanatçılardan İrem Derici bir basın açıklaması yaptı.

Sabah kent içinde yaşamalarına karşın Jandarma timlerince evinden alınarak Maslak’taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen sanatçılar, Adli Tıp Kurumu ve Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülmüşlerdi. Tahliller için saç ve kan örnekleri alındıktan sonra İl Jandarma Komutanlığına geri getirilip serbest bırakıldılar.

"Sanatçıların alınması hem iç hukuka hem AİHM içtihatlarına aykırı"

bianet'in görüşüne başvurduğu hukukçu Deniz Yazgan, "'zorla getirme'kararı olmadan kişilerin rızası dışında evlerinden götürülmesinin, hem Türkiye hukukuna hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarına aykırı olduğunu vurguladı.

Derici: "Alnım ak"

Günü Jandarma ve hastaneler arasında geçirdikten sonra basına açıklamada bulunan Derici, “Hiçbir şekilde hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum...Sabah 7.00’de o şekilde evden alınmak çok üzdü beni. Çünkü, bir telefonda gidip hemen ifademi verip, kan örneğimi saç örneğimi verecek kadar açık bir kadınım. Bu sonuçları hepinizden çok ben bekliyorum çünkü alnım ana sütü kadar ak” dedi.

Jandarma tarafından evinden alınanlar arasındaki oyuncu Meriç Aral Keskin’in yeni doğan bebeğine süt vermek için süt pompası talebinde bulunmasına değinen Derici: “Sanıyorum en çok Meriç bugün benim içime işledi” dedi.

"Benim adımla, uyuşturucunun yan yana gelmesi bile çok büyük bir yanlış" diyen Derici, 14 yıldır tırnaklarıyla edindiği "kariyeri uyuşturucu gibi bir belayla riske atacak kadar aptal" olmadığını söyledi: "Ben canımı sokakta bulmadım. Hiçbir şekilde hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum."

Hadise: "Ben sigara bile içmiyorum"

Gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra Ankara'daki konserine yetişen sanatçı Hadise "Hayatımda ilk defa sabah 6 buçukta korkarak uyandım. Kapım deliler gibi çaldı [...] Hemen güvenliği aradım. Ne oluyor kim bu kapıdaki diye. Çünkü kapıyı açmak istemedim o saatte. Jandarma geldi dediler size almaya. Yani bu cümle korkunç bir cümle." dedi.

"Ben sigara bile içmiyorum" diyen Hadise " [...] sigara içenlere lafım yok yanlış anlamayın." diye devam etti. "[...] bu konuda tertemiz olduğumu bildiğim için bugün zoruma gitti diyebilirim. Ağrıma gitti."

"Benim içim rahat"

Hadise dinleyicilerine "[...] Kendi gücümle geldim buraya ve bugün bu şekilde anılmak sizin karşınızda beni çok üzdü. Onu bilmenizi isterim. Tam testler yapıldı. Saç örnekler alındı. Yakında zaten en kısa zamanda bütün test sonuçları belli olacak." dedi.

"Benim içim çok rahat. Bunu paylaşmak istedim sizlerle. Yaşamak istemezdim bugünü ama bunda da bir hayır vardır diyorum ve yarına bakıyorum ve önüme bakıyorum. Çok teşekkür ediyorum, saygınız ve sevginiz için."

Ne olmuştu? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan bütük çoğunluğu ses, sinema ve performansa sanatçısı olan tanınmış kişilere 8 Ekim Çarşamba sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Ünlüler, öğleden sonra Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Ünlüler, jandarma eşliğinde ikâmet ettikleri yerlerden ifadeye götürülse de Anadolu Ajansı’nın haberine göre haklarında herhangi bir gözaltı kararı bulunmuyordu.

(AEK)