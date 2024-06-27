Uyuşturucu ticaretinin önlenmesi için Meclis araştırması talebi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, uyuşturucu ticaretinin araştırılması için önerge verdi.

Önergesinde, “uyuşturucu kaçakçılığında limanların bir üs haline gelmesi, makam araçlarında uyuşturucu taşınması, kara paranın rahatlıkla aklanabilmesi, uyuşturucu kullanma yaşının 9 yaşın altına düşmesi ve Kürtlerin yoğun yaşadığı illerde uyuşturucu ticareti ve yaygınlaşmasına ilişkin önlemler alınmamasının” Türkiye’nin temel gündemleri arasında olduğunu belirtti.

Uyuşturucu ile etkin mücadele yürütülmesi, alınacak önlemlerin belirlenmesi, görevini ve yetkisini kötüye kullanan siyasetçi, bürokrat ve kamu görevlilerinin tespiti amacıyla Meclis’te Araştırma Komisyonu açılmasını talep etti.

“Transit ülkeden uyuşturucu pazarına”

İrmez dün, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Yasadışı Ticaretle Mücadele Günü’nde Meclis Başkanlığına ilettiği önergesinde, şu bilgileri verdi:

· Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) ve Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi (EMCDDA) tarafından hazırlanan AB Uyuşturucu Piyasaları Raporunda, Türkiye merkezli uyuşturucu çetelerinin Avrupa’daki uyuşturucu trafiğinde ve ticaretinde kilit bir rolünün olduğu ve uyuşturucu maddelerin taşınmasında Türkiye’deki limanların kullanıldığı tespiti yer aldı.

· Kamuoyuna sıklıkla yansıyan bilgilere göre Türkiye, uyuşturucunun transit geçişinin yapıldığı ülke konumundan çıkıp doğrudan uyuşturucu pazarı haline gelmiştir.

· Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB) 2023 Raporu’nda ise 2019 yılından bugüne “metamfetaminin, sentetik esrar ve captagon” adlı uyuşturucuların yakalanma oranlarının ve dolayısıyla kullanım oranlarının tehlikeli bir biçimde arttığı belirtilmiştir.

· Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, 2023 Türkiye Uyuşturucu Raporu’nda, yakalanan captagon cinsi uyuşturucu maddenin son iki yılda yüzde 732 arttığı, metamfetaminde ise bu oranın yüzde 193 artış gerçekleştiği açıklanmıştır.

· Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya döneminde 1 Haziran 2023 ile 8 Nisan 2024 arasında Türkiye’de Kırmızı Bültenle aranan 44 uyuşturucu kaçakçısının yakalandığı belirtilmiş, yurt içinde belirtilen tarihlerde operasyon düzenlenen 436 suç örgütünün 117’sinin uyuşturucu kaynaklı olduğu aktarılmıştır.

· Okulların bizzat uyuşturucu maddelerin satış yeri haline geldiği, gençlerin şehir merkezlerinde rahatlıkla uyuşturucu madde kullanabildikleri ve erişimde ciddi bir engelleme ile karşılaşmadıkları bu alanda çalışma yürüten sivil toplum örgütleri tarafından da ortaya konmuştur.

· Tedavi hizmetlerinin ise yeterli olmadığı, uyuşturucu ile mücadelede hastanelerde yatak sayısının az olması, bu konuda uzmanlaşmış psikiyatri uzmanı, psikolog, sosyal hizmet uzmanı sayısının çok eksik olması da uyuşturucu madde ile mücadelenin yetersiz kalmasının sebeplerindendir.

· Özellikle Kürtlerin yoğun yaşadıkları illerde AMATEM sayılarının Türkiye’nin diğer bölgelerine nazaran çok daha az olması, uyuşturucuyla mücadelede de bölgesel farklılıkların uygulandığını açıkça göstermektedir.