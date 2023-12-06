Uyuşturucu suçlamasıyla Kırmızı Bülten’le aranan Monaghan İstanbul’da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonuna dair X platformundan bu sabah açıklama yaptı.

Yerlikaya, “İngiltere tarafından, Interpol Kırmızı Bülteni ile aranan İngiltere'nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan "Silahlı Organize Suç Örgütünün" Elebaşı olan Shaun Monaghan İstanbul’da yapılan KAFES -16 Operasyonuyla yakalandı” dedi.

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Monaghan hakkında, “Uyuşturucu Madde Ticareti, Silahlı Yaralama ve Yasa dışı Silah/Mühimmat Bulundurma” suçlarından Kırmızı Bülten çıkarılmıştı.

“Fatih’te bir otelde yakalandı”

Yerlikaya, “İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince silahlı organize suç örgütü elebaşı olan Shaun Monaghan’ın İstanbul Fatih’te yaşadığı tespit edilmişti. Monaghan 25 Ekim 2023’te ülkemize gelmiş, 4 Aralık 2023 günü hakkındaki Kırmızı Bülten yayınlanmış ve 1 gün içerisinde 5 Aralık 2023 tarihinde Fatih’te bir otelde yakalanmıştır” açıklamasını yaptı.

Ayrıca, ️Shaun Monaghan’a Britanya’da yöneltilen suçlamaları sıraladı:

“Elebaşılığını yaptığı silahlı örgütün İngiltere’de yüksek miktarlarda kokain ve eroin dağıtımı yaptığı,

Yasadışı silah ticareti,

Silahlı yaralama, silahlı tehdit ve silahlı soygun suçlarını işlediği,

Örgütün çok sayıda uzun namlulu ve tabanca cinsi silah ve mühimmata sahip olduğu tespit edilmiştir.”

#İngiltere tarafından,

🟥İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan İngiltere'nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan "Silahlı Organize Suç Örgütünün" Elebaşı olan Shaun MONAGHAN İstanbul’da yapılan “KAFES -16” Operasyonuyla yakalandı❗️



Aziz Milletimizin Bilmesini… pic.twitter.com/F4p6HhfFGD — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 6, 2023

Kokain üretimi ve trafiği BM Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), 2023 Dünya Uyuşturucu Raporu’nda, dünyada hem kokain arzında hem de talebinde belirgin artışın yaşandığına, bu durumun muhtemelen geleneksel sınırların ötesinde yeni pazarların gelişimini teşvik edeceğine dikkat çekildi. Raporda, kokainin elde edildiği koka ağacının 315,5 hektarlık bir alanda ekildiği, 2021’de 2 bin 304 ton gibi rekor seviyede kokain üretim yapıldığı bilgisi yer aldı. Küresel kokain pazarı ABD’nin yanı sıra Batı ve Orta Avrupa'da yoğunlaşmaya devam ediyor ancak Afrika, Asya ve Güneydoğu Avrupa'daki gelişmekte olan ülkelerde de hızlı şekilde yayılıyor. Küresel yasa dışı afyon üretiminin büyük kısmı, başta Afganistan olmak üzere sınırlı sayıda ülkede yapılıyor. 2022'de 7 bin 800 ton olan küresel üretimin yüzde 80'i, yani 6 bin 200 tonu Afganistan’da üretildi. Afganistan’ı 795 ton ile Myanmar ve 504 tonla da Meksika izliyor. Dünya genelinde afyonun yüzde 95’i Afganistan, Myanmar ve Meksika’da üretiliyor; koka ağacı ise Kolombiya, Peru ve Bolivya’da ekiliyor.

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(AS)