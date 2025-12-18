"Uyuşturucu" soruşturması kapsamında Berrak Tüzünataç adliyede

Oyuncu Berrak Tüzünataç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne geldi.
Başsavcılığın 8 Ekim’de başlattığı soruşturma çerçevesinde, aralarında şarkıcı, sosyal medya fenomeni ve oyuncuların da bulunduğu 19 kişi, “uyuşturucu madde kullanmak” suçlamasıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti.
Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak, Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı
Bugün 08:26
Adli Tıp Kurumu’na götürülen isimler arasında Berrak Tüzünataç da yer almıştı. Soruşturmaya ilişkin süreç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülüyor.
(EMK)