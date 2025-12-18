ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 18.12.2025 13:57 18 Aralık 2025 13:57
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.12.2025 14:11 18 Aralık 2025 14:11
Okuma Okuma:  1 dakika

"Uyuşturucu" soruşturması kapsamında Berrak Tüzünataç adliyede

Soruşturmaya ilişkin süreç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

"Uyuşturucu" soruşturması kapsamında Berrak Tüzünataç adliyede

Oyuncu Berrak Tüzünataç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne geldi.

Başsavcılığın 8 Ekim’de başlattığı soruşturma çerçevesinde, aralarında şarkıcı, sosyal medya fenomeni ve oyuncuların da bulunduğu 19 kişi, “uyuşturucu madde kullanmak” suçlamasıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti.

Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak, Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı
Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak, Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı
Bugün 08:26

Adli Tıp Kurumu’na götürülen isimler arasında Berrak Tüzünataç da yer almıştı. Soruşturmaya ilişkin süreç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülüyor.

Haber Yeri
İstanbul
berrak tüzünataç uyuşturucu
