Uyuşturucu operasyonunda 7 takipsizlik

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 8 Ekim’de başlattığı, ünlü isimlerin de dahil edildiği uyuşturucu soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi.

Saç ve kan örnekleri negatif çıkan Hadise Açıkgöz, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ceren Moray ve Duygu Özaslan hakkında takipsizlik kararı verildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan bütük çoğunluğu ses, sinema ve performansa sanatçısı olan tanınmış kişilere 8 Ekim Çarşamba sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Ünlüler, öğleden sonra Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

Ünlüler, jandarma eşliğinde ikâmet ettikleri yerlerden ifadeye götürülse de Anadolu Ajansı’nın haberine göre haklarında herhangi bir gözaltı kararı bulunmuyordu.

