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Yayın Tarihi: 10 Mayıs 2024 08:35
 ~ Son Güncelleme: 10 Mayıs 2024 08:36
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Uyuşturucu operasyonunda 366 gözaltı

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, operasyonda 700 kilogram uyuşturucu madde ve 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Uyuşturucu operasyonunda 366 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde düzenlenen "Narkoçelik-16" adlı uyuşturucu operasyonlarına dair açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca, 230 ekip ve 980 jandarma personelinin katılımıyla Diyarbakır, Antalya, İzmir, Ağrı, Kastamonu, Amasya, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Sakarya, Van, Bingöl, Aydın, Tekirdağ, Çanakkale, Hatay, Afyonkarahisar, Urfa, Kahramanmaraş ve Kayseri olmak üzere 20 ilde operasyonların düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda, 366 şüphelinin gözaltına alındığını, 700 kilogram uyuşturucu madde ve 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini söyledi.

(AS)

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