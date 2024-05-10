Uyuşturucu operasyonunda 366 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde düzenlenen "Narkoçelik-16" adlı uyuşturucu operasyonlarına dair açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca, 230 ekip ve 980 jandarma personelinin katılımıyla Diyarbakır, Antalya, İzmir, Ağrı, Kastamonu, Amasya, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Sakarya, Van, Bingöl, Aydın, Tekirdağ, Çanakkale, Hatay, Afyonkarahisar, Urfa, Kahramanmaraş ve Kayseri olmak üzere 20 ilde operasyonların düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda, 366 şüphelinin gözaltına alındığını, 700 kilogram uyuşturucu madde ve 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini söyledi.

(AS)