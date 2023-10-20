Uyuşturucu operasyonu: 1 ton 237 kilo metamfetamin bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu sabah düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yerlikaya, İstanbul ve Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 5, Diyarbakır ve Antep'teki operasyonda da 8 kişinin büyük miktarda uyuşturucuyla yakalandığını yazdı.

Operasyonların devam edeceğini belirten Yerlikaya şu bilgileri verdi:

“İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında Sultanbeyli ve Pendik ilçeleriyle, Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün desteğiyle İnegöl’de yapılan operasyonlarda 1 ton 237 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 5 şüpheli şahıs yakalandı.”

Ayrıca, Diyarbakır İl Jandarma ve Gaziantep İl Jandarma komutanlıklarınca düzenlenen operasyonda da 2 ton 650 kilogram esrar, 3 milyon 450 bin kök kenevir, 1 milyon 200 bin kök skunk* ve 121 kilogram skunk yakalandığını, 8 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre uyuşturucu suçlarından tutuklu veya hükümlü olanların sayısı son 7 yılda 36 binden 128 bine yükseldi. Adalet Bakanlığı verilerine göre toplam mahpus sayısı 341 bin 497. Yani, mahpusların yaklaşık üçte biri, uyuşturucu suçlarından cezaevinde.

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* Skunk: Esrarın hammaddesi hint kenevirinin laboratuvar ortamında diğer uyuşturucu maddelerle hibritleştirilerek elde edilen, esrardan 20 kat daha fazla bağımlılık yapıcı özelliği olan bir uyuşturucu madde. Beyin üzerinde çok şiddetli etkilere sahip olan skunk, birçok hastalığa yol açtığı gibi ölüme de neden olabiliyor. Kaynak

(AS)