HABER
Yayın Tarihi: 11 Ağustos 2025 09:53
 ~ Son Güncelleme: 11 Ağustos 2025 11:06
1 dk Okuma

Uydu cihazıyla izlenen caretta caretta "Tuba" ikinci dünya turunda

İztuzu Plajı'ndan bırakıldıktan sonra 2 ayını Marmaris açıklarında geçiren, daha sonra yaklaşık 1 ay içinde Yunanistan'a ulaşan "Tuba", Malta, İtalya, Bosna Hersek, Arnavutluk, Karadağ ve Hırvatistan kıyıları ile Adriyatik'e kadar uzanarak yaklaşık 25 bin kilometre yol aldı.

Uydu cihazıyla izlenen caretta caretta "Tuba" ikinci dünya turunda

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlilerince uydu takip cihazı takılarak 2019'da denize bırakılan caretta caretta "Tuba" yeniden geldiği iztuzu kumsalından uydu takip cihazı takılarak ikinci kez dünya turuna gönderildi. Programda "Cosmos" isimli caretta caretta yerli ve milli uydu takip cihazı takılarak denize bırakıldı.

İztuzu Plajı'ndan bırakıldıktan sonra 2 ayını Marmaris açıklarında geçiren, daha sonra yaklaşık 1 ay içinde Yunanistan'a ulaşan "Tuba", Malta, İtalya, Bosna Hersek, Arnavutluk, Karadağ ve Hırvatistan kıyıları ile Adriyatik'e kadar uzanarak yaklaşık 25 bin kilometre yol aldı.

İztuzu plajının deniz kaplumbağalarını koruma ve rehabilitasyon merkezi haline geldiğini vurgulayan Akbıyık, merkezin aynı zamanda Türkiye'de tek olduğunu dile getirdi.

