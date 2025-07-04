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Yayın Tarihi: 4 Temmuz 2025 17:45
 ~ Son Güncelleme: 4 Temmuz 2025 17:54
3 dk Okuma

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI

"Uyarılarımızı dinlemediniz, Sloug gemisinin yanmasına göz yumdunuz"

Aliağa Limanı'nda sökümü yapılan tanker gemisinde çıkan yangın karadan ve denizden müdahaleyle kontrol altına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"Uyarılarımızı dinlemediniz, Sloug gemisinin yanmasına göz yumdunuz"
Fotoğraf: İzmir Time

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Şubesi, İzmir Aliağa Limanı’nda bulunan "Sloug" isimli gemide söküm çalışmaları sırasında çıkan yangına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, 2023 yılında Libya’dan Türkiye’ye getirilen, uzun yıllar boyunca kimyasal atık taşıyan ve depolayan gemiyle ilgili olarak kamuoyunun daha önce uyarıldığı; geminin çevre ve insan sağlığı açısından ciddi tehlikeler taşıdığına dikkat çekildi.

Limanın geri dönüşüm bölgesinde bulunan gemide dün (3 Temmuz) çıkan yangın, ekiplerin gece boyunca karadan ve denizden yaptığı çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Libya’da uzun yıllar kimyasal atık depolamak için kullanılan tanker gemisi, çevrecilerin tepkisi üzerine Mısır’a kabul edilmemiş, ardından Şubat 2023’te Türkiye’ye getirilmişti.  

“İlk müdahalede yanlış uygulamalar yapıldı”

Aliağa Gemi Söküm Tesisleri’nde yeterli denetim ve önlemler alınmadan yapılacak her gemi sökümünün bir çevre felaketine yol açabileceğini ilişkin uyarısını yineleyen Oda, “Ne yazık ki dün yaşanan yangın, uyarılarımızın ne kadar haklı ve yerinde olduğunu bir kez daha acı bir şekilde göstermiştir,” dedi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Aliağa’da Sloug isimli geminin sökümü sırasında çıkan yangın yalnızca tesis çalışanlarını değil, Aliağa halkını ve tüm çevreyi ciddi bir tehlikeye maruz bırakmıştır. Üstelik yangına ilk müdahalede yapılan yanlış uygulamalar, yangının büyümesine ve çevreye daha fazla zarar verilmesine neden olmuştur.

“Uzmanlarımızın özellikle ağır akaryakıt ve kalıntılarının bulunduğu ortamlarda yangına su ile değil, uygun tipte köpük ile müdahale edilmesi gerektiği temel bir endüstriyel yangın güvenliği bilgisi olduğunu vurgulamaktadırlar. Bu temel prosedür göz ardı edilerek yapılan müdahale, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırmış, riskleri artırmıştır. Bu durum, müdahale ekiplerinin yeterince hazırlıklı olmadığını ve denetim mekanizmalarının ciddi şekilde yetersiz kaldığını açıkça ortaya koymuştur.”

Aliağa Limanı’nda sökümü yapılan gemide yangın çıktı
Aliağa Limanı’nda sökümü yapılan gemide yangın çıktı
3 Temmuz 2025

“Gemilerin kontrolsüz kabulü derhal durdurulmalı”

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Şubesi, olayın yalnızca bir ‘kaza’ olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada, yaşanan yangının uzun süredir devam eden denetimsizliklerin, özensiz kararların ve kamuoyundan gelen uyarıların dikkate alınmamasının bir sonucu olduğu ifade edildi. Gemi söküm sürecinin yalnızca ekonomik değer üzerinden ele alındığı, çevre ve halk sağlığına yönelik risklerin ise göz ardı edildiği vurgulandı.

Yangının yalnızca gemi söküm tesisiyle sınırlı kalmadığı, Aliağa halkının yaşam alanlarını da etkilediği belirtilerek, çevreye ve solunan havaya ciddi zararlar verdiği kaydedildi.

Oda, açıklamasında şu uyarılarda bulundu:

  • Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'ne tehlikeli atık taşıyan gemilerin kontrolsüz şekilde kabul edilmesi derhal durdurulmalıdır.
  • Söküm süreçleri uluslararası denetim ve güvenlik standartlarına uygun olarak yürütülmelidir.
  • Yangına müdahale protokolleri gözden geçirilmeli, eğitim ve hazırlık seviyeleri ivedilikle artırılmalıdır.

Açıklamanın sonunda, çevre mücadelesinden vazgeçilmeyeceği vurgulanarak, “Aliağa halkının, çevre savunucularının ve tüm kamuoyunun yanında durmaya; gemi sökümündeki sorumsuzluklara karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
aliağa limanı izmir gemi sökümü
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