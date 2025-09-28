ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 28 Eylül 2025 12:30
 ~ Son Güncelleme: 28 Eylül 2025 12:36
2 dk Okuma

Utku Çakırözer NATO toplantısında konuştu: Netanyahu’yu durdurmalı

İspanya’daki NATO toplantısında konuşan CHP Milletvekili Utku Çakırözer “Netanyahu hükümetinin Gazze’deki şiddet ve düşmanlıkları barış umutlarını yok ediyor. Bölgede iki devletli çözümün desteklenmesi her zamankinden daha kritik. Barış için sorumluluk almalıyız” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Utku Çakırözer NATO toplantısında konuştu: Netanyahu’yu durdurmalı

İspanya’da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi (NatoPA) toplantılarında TBMM heyetinde yer alan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, NATO üyeleri ve tüm dünyaya İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının sonlandırılması, Filistin devletinin tanınması ve iki devletli çözüme ulaşılması konusunda sorumluluk almaları çağrısı yaptı.

Çakırözer, “Netanyahu hükümetinin Gazze’deki şiddet ve düşmanlıkları barış umutlarını yok ediyor. Bölgede iki devletli çözümün desteklenmesi her zamankinden daha kritik. Barış için sorumluluk almalıyız” dedi.

“Barış umutları azalıyor”

NATO Parlamenterler Asamblesi’nin Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu ile Demokrasi ve Güvenlik Komisyonu üyesi parlamenterler İspanya’nın Madrid ve Melilla kentlerinde düzenlenen toplantılarda bir araya geldi. Toplantılarda Ortadoğu ve Akdeniz ülkelerini yakından ilgilendiren güvenlik, göç ve terörle mücadele konuları ele alındı.

Ortadoğu’daki krizlerin Avrupa-Atlantik güvenliğine yaratacağı tehditler üzerine sunum yapan TBMM NATOPA heyeti üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, NATO üyesi ülkelerin parlamenterlerine İsrail’in Gazze’deki saldırılarının durdurulması ve iki devletli çözümün sağlanması için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Gazze’de yaşanan savaşın, bölgede barış ve istikrar umutlarını giderek azalttığını belirten Çakırözer NATO üyesi ülkeler ve dünyaya şu çağrıda bulundu:

“İsrail-Filistin meselesinin on yıllardır kalıcı bir barışa ulaştırılamamış olması bu bölgede yaşanan krizlerin ardındaki en büyük nedendir. Çözümsüzlük bölgenin istikrarsızlaşmasını arzu eden aktörlerin kendi gündemleri için de bugüne kadar en uygun ortamı yarattı. Netanyahu hükümeti tarafından Gazze'de Filistinlilere karşı sürdürülen şiddet ve düşmanlık, barış ve istikrar umutlarını daha da azaltmakta.

Son dönemde, ittifak olarak NATO’nun bölgedeki önemli işbirliği ortaklarını da doğrudan etkileyen askeri müdahaleler de gerilimin düşmesi, barış ve huzurun sağlanması yönündeki uluslararası çabaları daha da güçleştirmektedir. Bu nedenle bölgede kalıcı barış ve güvenlik için, iki devletli çözümün güçlü bir şekilde desteklenmesi artık her zamankinden daha kritik önemdedir. NATO müttefikleri ve tüm dünya bir an önce şiddetin sonlandırılması ve barış için hep birlikte sorumluluk almalı ve çözüm yolunda adımlar atmalıyız.”

(HA)

