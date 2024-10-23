Utku Çakırözer, kamu ilanlarının adil dağıtımı için Sayıştay denetimi istedi

CHP’nin gazeteci kökenli milletvekili Utku Çakırözer, TBMM’de kamu ilanlarının basına eşit dağılımının denetlenmesi ve Basın İlan Kurumu’nun Sayıştay denetimine alınması için TBMM’ye kanun teklifi verdi.

Genel Kurul’da teklifin gerekçesini açıklayan Çakırözer, ‘kamu ilanlarının dağılımında adaletsizlik yaşandığını, ilanlardan eşit payı alamayan birçok basın kuruluşu’ olduğunu söyledi:

İki kamu bankasının son 20 yıllık reklam bütçesi 43 milyar lira. Peki, nerede yayımlanmış bu reklamlar, hiç görüyor musunuz en çok izlenen kanallarda? Mesela, NOW TV'de, Sözcü'de, Halk TV'de, TELE1'de, KRT'te ya da TV5'te tek bir saniye dahi yok. Milyarlarca liralık kamu kurum reklamlarından Sözcü'ye Cumhuriyet'e, BirGün'e, Milli Gazete'ye, Karar'a, Korkusuz'a, Yeni Asya'ya, Yeniçağ'a, Evrensel'e tek santim ilan yok. Aksine izlenmeyen kanallar, tabela gazeteler üzerinden bu yoksul halkın milyarlarca lirasını hortumlamaya tam gaz devam.

Basın İlan Kurumu ‘besleme basın olmasın, kamu ilanlarının adil dağıtımıyla basın yaşayabilsin’ diye kurulmuştu ama şimdi o da bir cezalandırma ve kasa boşaltma kurumuna dönüştü. İktidarın beğenmediği gazetelerin ilan hakkını hukuksuzca gasp ediyor. Mesela, Evrensel 2019'dan bu yana hakkı olan ilanı alamıyor.

Gazetelere, sitelere künyesinden, baskısından, çalışanından mazeret yaratıp uydurma gerekçelerle ceza yağdırıyorlar. Gazeteleri kapanmaya, birleşmeye zorluyorlar. Çok sesliliği yok ediyor, gazetecileri işsiz bırakıyorlar.

Son üç ayda 33 gazete kapandı. 1.800 olan yerel gazete sayısı 700'lere düştü. Anadolu basını yok oluyormuş, kimin umurunda? Devlet kurumlarıyla yerel yönetimlerle konuşup ilan çeşitliliğini, hacmini artıracağına gazeteleri tehdit ediyor, kapanmaya zorluyor.